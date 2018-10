Miguel Fortunato: "Hemos apelado, tengo miedo a recibir una nueva cachetada judicial"

El papá de Genaro, que todavía no entiende lo que pasó y que leyó los fundamentos de la condena, insistió en la falta de sentido común que tuvieron los jueces y en las contradicciones que según él todavía se mantienen en el dictamen judicial.

Fue muy duro al decir que "no tengo muchas expectativas ni esperanzas, no quiere tenerlas para no recibir una nueva cachetada" y agregó que "me asusta la fragilidad del sistema judicial".

Lo cierto es que la querella insistirá nuevamente con la figura del homicidio simple agravado por el vínculo. En cambio la fiscalía, que también utilizó este recurso de apelación, pedirá que se contemple la carátula del homicidio con el atenuante de la emoción violenta. En este caso solicitará nuevamente 14 años de prisión efectiva.

Para Miguel Fortunato el fallo de los tres camaristas, Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle "carece de lógica" y en ese sentido señaló que "no lo digo desde lo técnico sino desde el sentido común".

Volvió a insistir en las contradicciones que se observaron en los fundamentos, sobre todo cuando se habló de niebla y cristales empañados que dificultaron la visión de Julieta Silva antes de atropellar y pisarle la cabeza a Genaro.

En ese contexto, señaló que "todos los testigos vieron a Julieta sentada dentro del auto, por eso no entiendo lo de los vidrios empañados. Además introdujeron el concepto de niebla porque lo decía el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional".

En cuanto a la defensa de Silva, Fortunato señaló que "he leído por ahí que ellos también apelaron la decisión del tribunal y van a reclamar la absolución de Julieta".





