Miguel Fortunato: "No hay forma de mitigar la pérdida de Genaro, es un dolor muy intenso"

"No me alcanza el tiempo para pensar en Genaro, en lo que no fue, en lo que podría haber sido". Así de intenso es el recuerdo que Miguel Fortunato tiene de su hijo, a diez meses de su muerte.

El hombre abrió su corazón en una emotiva entrevista en Bonita Mañana, donde repasó su relación con Genaro, lo que conocía de Julieta Silva y de la causa judicial.

La última novedad en el caso fue la recusación que Miguel planteó, a través de su abogado, al juez Ariel Hernández, al que señala como cercano a Alejandro Cazabán, representante legal de la acusada, por lo que en la Justicia decidieron desafectarlo del tribunal que en junio juzgará a Silva.

"No dudo del juez ni como persona ni como profesional, lo que digo es que si alguien puede tener una relación con alguna de las dos partes, para mi es admirable, pero soy yo y mi familia la que debe asumir el riesgo", manifestó Fortunato.

¿La justicia va a calmar un poco esto?, preguntó Pablo Reche.

"No lo sé, no creo que nada de lo que pase mitigue esto, es un dolor muy intenso, muy duro y difícil. Retomar la vida de todos los días no es simple. Lo que sentimos como pérdida no hay forma de mitigarlo o disminuirlo", respondió emocionado.

Respecto a si conocía a Juliueta, reveló que "la vi un par de veces en la cancha, con Genaro hacíamos trabajos juntos y no habíamos hablado de esto (por su relación con la mujer), probablemente porque los varones somos más duro al hablar de estas situaciones. Tal vez porque había una barrera generación importante. Él me vería como viejo y yo a él como un pendejo".

Consideró que los parámetros de relaciones han cambiado y es difícil saber si lo de Genaro y Julieta era una pareja. Y reiteró que sólo la encontró "un par de veces en la cancha, el resto de mi familia sí la vio".

¿Se preguntó que pasó esa noche?, indagó el conductor del programa. "Todo el día, todo el tiempo –respondió- No puedo o no quiero entenderlo, que en definitiva sigue siendo lo mismo".

¿Cuál sería el castigo justo?

El papá de Genaro consideró que como mínimo debería haber un castigo y "alguien debería hacerse cargo". Dijo que "he visto todo el expediente y yo particularmente no tengo dudas"

De todos modos no puede evitar cierto escepticismo porque "hay algo más que no lo sabemos y que probablemente no lo sabremos, pero yo estoy convencido que no es un accidente".

Además, "hay entre bambalinas una serie de cosas que no están claras, los testigos sí dicen que había una discusión seria. A mí me cuesta creerlo de Genaro porque era un tipo muy tranquilo. Pero no estuve, ojalá hubiera estado".

Recordó que "hay más seis mil mensajes de texto" que probaría la relación de pareja, fundamental para determinar si se aplica o no la cadena perpetua en caso de ser condenada por homicidio.

Concluyó diciendo que "hay llamadas anteriores al 911 (tras el atropello) donde en uno de ellos (Julieta) reconoce que es Genaro y después en otro llamado dice que no sabe quién es. Hay algo más detrás de todo esto que no termina de ser fácil de comprender".