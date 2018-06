Miguel Fortunato: "No soy optimista, el sistema judicial es frágil"

Luego de conocida la elevación a juicio de la causa por la muerte de Genaro Fortunato, que se haría en agosto, el padre del rugbier fallecido fue contundente en sus impresiones sobre el caso: "Por lo que he vivido hasta acá, no soy optimista, me preocupa que por lo que me ha tocado vivir, el sistema judicial argentino es absolutamente frágil".

El caso es de por sí complejo, comenzando por el hecho de que la acusada por la muerte del joven es quien era su novia, Julieta Silva. El punto es dilucidar si tuvo o no intención de quitarle la vida. Una cuestión nada sencilla.

Recientemente la fiscal Andrea Rossi decidió ponerle fin a la investigación primaria de la causa y solicitó la elevación a juicio de la misma. De no mediar oposiciones de las partes, el debate empezará con la doble imputación o imputación alternativa, por los delitos de homicidio culposo agravado (3 a 6 años de cárcel) y homicidio simple con dolo eventual (8 a 25 años de prisión). Los jueces durante el debate se deberán inclinar por una de las acusaciones.

Miguel Fortunato, papá de Genaro, habló con Canal 6 un día después de que su hijo hubiera cumplido 26. En general se mostró dolido y descreído.

"En lo personal estoy muy asustado porque tuvimos, de los mismos papeles (por las dos audiencias), dos visiones tan distintas que me asusta, me resulta difícil creer que de esto pueda salir algo que sea justo, porque de los mismos papeles dos visiones tan distintas me confunde, además que me enoja", expresó.

Sin perder las señales de dolor en su rostro, dijo que "entiendo que estamos inundados por sensaciones que probablemente no sean acertadas, he leído el expediente entero y estoy convencido que hay cosas que no cierran, pero me doy cuenta que es una visión absolutamente subjetiva y no sé si eso es válido".

De cara al futuro juicio que se realizaría en la primera quincena de agosto, Miguel no mostró esperanzas y dejó una frase para pensar. "Por lo que he vivido hasta acá no soy optimista, es más, me preocupa que por lo que me ha tocado vivir el sistema judicial argentino es absolutamente frágil. No sé cómo será en otros lugares porque no es un tema en el que esté empapado ni me interese, pero esto que he tenido que vivir me da la sensación que las cosas pasan, en el mejor de los casos, por la decisión de una persona".

Añadió al respecto que "yo en mi profesión tomo decisiones, hago cálculos, planos y firmo, y si me equivoco pago, yo acá vi jueces que decidieron blanco y negro".

Para el final, opinó que "estoy absolutamente convencido que no fue un accidente, aparece este audio al 911 (por la llamada de Silva a la policía que se conoció hace poco) cuando hay dos llamadas anteriores a dos personas; si yo estoy preocupado por quien he atropellado lo primero que hago es llamar al 911 o pedir ayuda".