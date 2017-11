Miguel Fortunato: "Si hubiera sido al revés a Genaro no lo sacaba más de la cárcel"

Con el dolor a cuestas, ese dolor que seguramente persistirá siempre como un peso sobre el hombro y una daga en el corazón, Miguel Fortunato, padre de Genaro, habló tras el fallo que benefició a Julieta Silva.

Sin perder nunca su respeto y educación, fue duro en algunas definiciones. Al auto responderse la pregunta de qué hubiera pasado si el caso era al revés y era Genaro el que atropella y mataba a Silva, afirmó: "No habría dudas de nada, del vínculo, de nada, a Genaro no lo sacaba nunca más de la cárcel y yo me tenía que ir a vivir al sur de Ushuaia".

También se metió en la diametral diferencia de criterio que hubo entre la primera audiencia (a cargo del juez Pablo Peñasco que confirmó la carátula y la prisión) y esta última donde el tribunal (integrado por Alejandro Celeste, Jorge Yapur y Néstor Murcia) modificó la acusación y la sacó de la cárcel.

"Nos sentimos absolutamente inseguros, porque yo no entiendo que de la misma causa, con las mismas pruebas, dos jueces que son personas que tienen preparación universitaria y han hecho una carrera para llegar a juez opinen diametralmente opuesto, me sorprende que ahora todo esté mal".

En otra parte de la nota con Canal 6, Miguel dijo que "no tengo capacidad técnica para definir si es justo o no un fallo judicial. Estamos convencidos de otra cosa, que esto no es un accidente así nomás, no sabemos bien qué, pero da la sensación que hay algo más".

Dijo además no saber nada sobre el posible móvil del hecho (clave para sustentar una acusación) pero expresó que "Genaro era un tipo muy conciliador. Por supuesto no lo vi nunca en un boliche pero tengo referencias de verlo con la gente y en las canchas de rugby, un tipo que difícilmente tuviera conflictos".

Añadió que "si supiera lo que pasó me sacaría un montón de odios gratis y percepciones que creo no es bueno tener. Tengo una visión romántica de la justicia, la señora con los ojos tapados y la balanza equilibrada".

Sobre las reiteradas lágrimas de Silva en sus apariciones públicas (audiencias o traslados) fue contundente al responder si cree en esas lágrimas: "No creo para nada. Sólo creo en las mías y de mi familia".

Sobre la audiencia que ordenó cambiar la imputación por una menor y le dio la prisión domiciliaria a Silva, dijo que "cuando el juez empezó a hablar, no llevaba más de 10 palabras, le dije a Fausto 'nos vamos sin nada", lo que estaba haciendo era pedir disculpas por una decisión que venía después".

Finalmente criticó que el juez Yapur haya desacreditado a la fiscal Rossi en la audiencia en forma pública. "Es una cuestión elemental de respeto, no me pareció bien, a lo mejor esto se acostumbra en el poder judicial, yo no lo hago".