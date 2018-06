Mucha gente ayudó a la mujer con 7 hijos que perdió su casa en un incendio

La solidaridad de la comunidad sanrafaelina "desbordó" a Juana Mabel Cerna, la mamá de siete hijos que perdió su hogar en un incendio el martes 5 en calle Spinelli 804 de El Cerrito.



"Hay personas que no tienen trabajo que me han traído lo poquito que ellos han tenido, eso para mí eso vale mucho. Me siento agradecida por tener mis hijos y por cómo ha ayudado la gente", dijo a Canal 6.

Comentó que "me han ofrecido muchas cosas pero no tengo dónde guardarla" y aseguró que "ocuparé la ropa que realmente necesito y la otra será dada a personas que también lo precisan porque sé que hay muchos niños de distritos con necesidades".

Comentó que "es muy difícil pasar por esto y muy difícil poder salir" y "lo que estoy necesitando es un techo donde vivir con mis hijos", ya que ahora reside en la casa de una vecina. "No estoy pidiendo que me regalen nada, si tengo que pagar un pedazo de tierra o una casa no tengo problemas". Por último agradeció "a Dios que estoy viva y que tengo mis hijos".