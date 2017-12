Multas de $800 a ciclistas sin cascos ni luces a partir del 1 de enero

La nueva Ley de Tránsito de la provincia está vigente y ya es obligatorio que los ciclistas usen casco. En los días que restan para que termine el 2017 la Policía Vial hará docencia en sus controles callejeros, pero a partir del 1 de enero comenzará con las multas a los infractores.

La medida va en camino a generar polémica porque casi nadie utiliza el casco cuando circula en bicicleta, excepto los que salen a andar como actividad deportiva, aunque lo usan más como parte de la indumentaria deportiva que como medida de seguridad.

"En estos días vamos a hacer que el ciclista tome conciencia de que tiene que hacer uso de un casco que sea protector. Deben tener sujeción en la zona de la barbilla para dar mayor seguridad", señaló a Canal 6 el subcomisario Gustavo Manquepí.

El jefe de la Policía Vial de San Rafael agregó que "estamos notando que eso está costando, de diez ciclistas que controlamos, solamente uno va con el casco protector colocado como corresponde".

Por eso "en estos últimos días del 2017 vamos a trabajar para concientizar pero en el 2018 vamos a infraccionar a los ciclistas que no usen ese casco, que es una falta leve".

Actualmente la multa por una falta leve es de 480 pesos si se realiza el pago voluntario dentro de los primeros tres días, de lo contrario hay que cancelar 800 pesos.

Es más o menos lo que cuesta un casco con el kit de luces que también exige la ley vial. Una luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás.

Incluso también es lo que puede valer una bicicleta común usada o antigua, de las que suelen transitar por las calles del departamento.

"Los ojos de gato ya no se permiten, debe ser luces tipo LED. Esto apunta a dar seguridad y que el ciclista se vea, por eso estas luces se van a controlar y exigir en las horas de la noche cuando no tengamos la luz solar. No es que todo el día el ciclista tenga que ir con las luces prendidas o parpadeando", añadió el subcomisario Manquepí.

Cascos y luces: entre $500 a $600

Pocos usuarios de bicicletas poseen cascos porque generalmente lo tienen quienes salen a andar por las rutas o en el campo como actividad deportiva o recreativa. Pero nadie cuenta con las dos luces LED (una adelante blanca y otra atrás roja) que reemplazarán los ojos de gato. Adquirir el juego completo cuesta, el más económico, entre 500 y 600 pesos, según una recorrida que hizo Canal 6 por tres bicicleterías.

En Adelcor el casco más económico se ofrece a 400 pesos, aunque hay otros de mayor valor que se usan para competición. El juego de luces con pilas sale 100 pesos

Mientras que en Andrés Sport hay cascos desde 380 a 450 pesos, y luces de 90 y 100 pesos.

"Tendrían que dar más plazo a la gente porque los importadores y viajantes no están entregando a tiempo y forma la mercadería", dijeron en este comercio.

Por eso "pedimos a la Policía un poco más de tolerancia, la gente busca precios porque quiere cumplir con la ley".

Por su parte, en Scandolera indicaron que hay cascos de 450 pesos, 500, 550 y 580 pesos; mientras que el par de luces están a 110 pesos.

Allí comentaron que "la gente está comprando los cascos y las luces. Algunos lo ven bien y otros están en total desacuerdo (con la medida), pero lo van a usar porque se exige".

En las tres bicicletarías negaron que haya habido aumento de precios a partir de la implementación de la ley y aseguraron que los precios son los mismos que hubo en el año.