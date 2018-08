"No creo en las lágrimas de nadie, solo en las mías y las de mi familia"

Lo hizo en alusión al llanto y las lágrimas que derramó Julieta Silva durante su testimonio frente a los jueces.

El ingeniero de profesión cuestionó la versión que dio Silva respecto a la sensación que tuvo cuando atropelló a Genaro dijo que "creyó que era un poso", En ese sentido mencionó a Canal 6 que "los pozos tienen una geometría determinada con una depresión en el centro y bordes levantados a la altura del asfalto, es incomprensible que a la velocidad que venía, 30 kilómetros por hora, haya confundido a mi hijo con un pozo".

Es que según Fortunato "a esa velocidad no hay impacto y mi hijo pesaba 85 kilos. Es una locura lo que dijo"..También criticó que "Julieta se dio cuenta por la campera que era mi hijo cuando en ese lugar había mucha oscurridad".

Por último tuvo palabras de agradecimiento hacia el fiscal fernando Guzzo y señaló que "estoy muy satisfecho con su actuación, hizo las preguntas que yo hubiera formulado. Me deja muy tranquilo" y agregó que "no me queda otra cosa que confiar en la Justicia, estoy seguro que esto no fue un accidente".





A la salida de la primera audiencia por la muerte de su hijo Genaro, Miguel Fortunato fue contundente y afirmó que "no creo en las lágrimas de nadie solo en las mías y en las de mi familia".