Nueva titular en Entidades intermedias

Desde el área de Entidades Intermedias del municipio "se viene haciendo un trabajo sostenido para ayudar a clubes, uniones vecinales, asociaciones, centros de jubilados, bibliotecas y sociedades de fomento.

"Colaboramos con las entidades de San Rafael para que estén al día y tengan su personería jurídica", explicó María Corzo, flamante titular del área municipal.

Gracias a la labor de contadores y escribanos, se les brinda asesoramiento gratuito para la confección de balances y libros, gestión de personerías, tramites en la AFIP y Escrituras Públicas.

"Es importante que todas las entidades intermedias tengan su personería al día, para acceder a diferentes subsidios y beneficios del Estado", indicó Corzo y añadió que "los representantes de clubes, uniones vecinales y centros de jubilados - entre otras - pueden acercarse a nuestras oficinas de planta baja de Comandante Salas 150".

En San Rafael hay registradas más de 670 entidades entre espacios deportivos, sociales y culturales.

"Alentamos a los vecinos a unirse para mejorar el lugar donde viven. Nosotros estamos para ayudarlos", resaltó la funcionaria municipal.

Debido a los últimos aumentos de luz, gas y agua, son muchos los clubes y asociaciones que impulsan rifas, sorteos o ventas, para reunir fondos y poder pagar los servicios.

"Muchas instituciones tienen que buscar alternativas para pagar las boletas, porque por lo que recaudan con las cuotas no les alcanza. Están haciendo rifas y hasta venta de empanadas porque los ingresos no son suficientes para abonar las boletas. No queremos que desaparezcan, porque son fundamentales para el desarrollo de San Rafael", concluyó diciendo María Corzo.