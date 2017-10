Opinión: La necesaria renovación judicial

El Mani Pulite italiano, en 1992, fue un escándalo de corrupción que tuvo un efecto tan grande que terminó con 1.233 condenas de ministros, diputados, senadores, ex presidentes y empresarios. El término, "manos limpias" en castellano, se usa ahora cada vez que en un lugar se inicia un proceso de limpieza de la corrupción.

En el vecino Brasil se está en pleno "Lava Jato", que viene a ser lo mismo que la limpieza italiana. En ambos casos fueron figuras independientes de la Justicia los que fueron para adelante y cortaron todas las cabezas de la corrupción, se llamara como se llamara. En Italia fue el fiscal Antonio Di Pietro y en Brasil es el juez Sergio Moro.

Si tenemos en cuenta el origen de los procesos de limpieza en estos países, las esperanzas nuestras no son buenas. En nuestro país tenemos una justicia federal con intérpretes muy cuestionados. Estas causas contra el kirchnerismo que ahora aceleran como a un Fórmula 1, datan, en algunos casos, de más de 10 años, pero siempre navegaron al ritmo de la política. Esto es lo realmente cuestionable, la "adaptación" de los jueces federales de Comodoro Py (el emblemático edificio tribunalicio de la Capital Federal) a los vientos políticos. No han sido capaces, salvo excepciones, de llevar adelante como corresponde las causas contra funcionarios denunciados por corrupción. No mientras éstos se mantengan en el gobierno. Es tan obsceno a veces este acomodo a los tiempos políticos que cuando llega el nuevo gobierno aceleran las causas contra la oposición y desinflan las del nuevo gobierno. Una actitud que nada tiene de independiente.

Hay que decir que buena parte de la culpa es de los mismos políticos, que cuando están en el Ejecutivo se encargan de presionar a niveles que no sospechamos a los jueces con los ya famosos "operadores judiciales". No hay esperanza de sanación del sistema político de un país si el Poder Judicial es propenso a estas manipulaciones. El caso más invasivo hacia la independencia judicial fue la creación del grupo Justicia legítima, que en el gobierno anterior llenó muchos espacios en la Justicia. Ahora que soplan vientos de limpieza es necesario poner también los ojos sobre los "Oyarbide" que aún deciden sobre las causas más cruciales de la política nacional.