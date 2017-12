Opinión: Los desafíos de la ley de tránsito

La nueva Ley de Tránsito de Mendoza es muy saludable. Contempla iniciativas que, a mi parecer, eran necesarias y ya pedidas: la obligatoriedad de la educación vial en las escuelas es una y la otra es la necesidad imperiosa de ser más estrictos con los infractores asiduos. No hay otra forma de hacerle entender a un infractor serial que con la mano dura (y el bolsillo).

Ahora, no hay ley o modificatorias que vaya a ser cambiar el ser cultural de los argentinos sino se tiene muy claro que hay una sola vía para mejorar, de a poco, estas malas costumbres: los controles operativos. Operativos, operativos y más operativos. Y que las multas y sanciones que salgan de todos ellos se paguen rápida y efectivamente. Tal vez no sea necesario poner cifras astronómicas de multas, sino hacer cumplir en forma veloz y efectiva las sanciones. Es decir, que las acciones de los infractores seriales no queden impunes y duerman por años en los expedientes.

Junto con esto (operativos y sanciones veloces y firmes) hay que apelar a la tecnología. Mientras acá aún peleamos por tener algún que otro radar móvil (cuando no está en homologación) en la mayoría de los países del mundo ganan terreno los radares fijos que no necesitan de un equipo de cinco policías para funcionar. Simple y claro: marcan una velocidad máxima en ciertas zonas y el vehículo que pasa por ahí a mayor velocidad muy pronto recibe en el domicilio de su dueño la multa correspondiente, que se paga sí o sí. Sin vueltas.

Estas acciones urgentes más las cuestiones de fondo cuyos resultados seguramente llevarán más tiempo, como la educación vial o la rigurosidad con los reincidentes, pueden conformar la llave para abrir o destrabar este grave flagelo que nos afecta a todos los argentinos y que cuesta muchas vidas y muchísimo dinero público erogado en la recuperación de lesionados y reposición de bienes públicos. El otro punto cuya idea original es buena es la de los cuerpos municipales de tránsito, ya que esto elevaría la cantidad de agentes de control. Ojalá se pueda cumplir en tiempo la implementación, que no es sencilla, ya que implica no sólo hombres sino playa de secuestro, juzgado vial,etc.