Opinión: Referéndum, el paso para más democracia

Desde que recuperamos la democracia en 1983 este sistema de representación ha sido alabado y defendido, con justa razón, por todos. Es un modelo de gobierno que da la posibilidad al ciudadano de participar.

Sin embargo, como lo demuestra la experiencia en países que tienen democracias más antiguas, este sistema podría compararse con el desarrollo de una persona: niñez, adolescencia y adultez. Creo que nosotros en Argentina somos "adolescentes democráticos", necesitamos madurar la democracia. Y una excelente herramienta para ellos son los referéndum, la consulta popular mediante el voto de leyes o decisiones estratégicas.

Creí atinado referirme a este tema justo en este momento de ánimos caldeados (¡cómo nos gustan las grietas!) por la media sanción del aborto legal. Me parece que temas que afectan a todos los ciudadanos de formas tan contundentes merecen que se consulte la opinión de todos.

¿Por qué motivo cosas tan trascendentes tienen que ser decididas por un grupo de personas o un gobierno en particular? En Irlanda acaban de votar en un referéndum exactamente el mismo tema: el 66% votó a favor del aborto legal. En Suiza el año pasado en una consulta popular se votó por no implementar una especie de renta mensual de 2.300 euros para todos, con o sin trabajo.

Eso se llama democracia participativa, el voto que se da en las elecciones no tiene que ser un cheque en blanco para hacer lo que sea, menos en un país donde las plataformas electorales no sirven para nada ya que luego nadie las cumple. Y si nos detenemos en la calidad de muchos legisladores que terminan decidiendo, veremos que se torna mucho más necesario aún. Para evitar confusiones, no hablo de sacar a los legisladores, lo que digo es que hay temas centrales que merecen consultas.

Es un paso que el país debe dar, y podría resultar también una buena forma de involucrarnos más como ciudadanos en los temas públicos. Porque la idea antes de poner un voto en algo o alguien es informarse. Para evitar sorpresas.