Pasaron por San Rafael en su aventura de 100 días por la ruta 40

Son 40 hombres y mujeres que quieren unir ambas puntas del país en dos antiguos colectivos por la emblemática Ruta 40 en un plazo de cien días. Esta particular aventura compartida se denomina "América en Bus", que se inició en el mes de febrero y durante la semana pasó por San Rafael.

Van conociendo los hermosos paisajes y las localidades aledañas a este camino que recorre la franja oeste de Argentina y actualmente siguen rumbo al norte.

"La idea de este viaje es poder recorrer de Ushuaia a La Quiaca toda la Ruta 40, fue un desafío porque es la primera vez que salimos con dos colectivos. En total somos 40 personas, viajamos 20 en cada uno de ellos, tenemos tres meses, 100 días aproximadamente, para poder hacer el recorrido, ahora estamos llegando al final de nuestro viaje", comentó con su tonada cordobesa la coordinadora del viaje, Florencia Agüero.

Viajan en dos antiguos micros, el "Wayra 01" y "Wayra 02", acondicionados como motorhome y cada uno poseen camas, un pequeño living, biblioteca móvil, cocina y baño.

"América en Bus" nació hace cinco años en la provincia de Córdoba y, añadió Flor, "es un proyecto inicialmente cultural, la idea del Wayra, que es el nombre del bus que significa 'Viento de Libertad", es poder recorrer parte de nuestro país y de Sudamérica llevando también un poquito de nuestro cultura del resto de las países".

Contó que "en otras oportunidades el Wayra ha viajado por Sudamérica, hemos llegado hasta Colombia en un recorrido mucho más largo obviamente".

También visitaron Brasil y han realizado otros viajes por el interior de la Argentina.

Costos compartidos

Para afrontar el gasto de combustible se calcula previamente en base al itinerario y se hace un "vaca" entre los participantes.

"Y con respecto a las comidas nos manejamos mucho con lo comunitario, cocinamos entre todos y después dividimos, hay gastos fijos del bus que también nos dividimos entre todos y al ser tantos se hace muy económico", comentó Florencia.

En otros viajes llevaban una pantalla para hacer proyecciones en las playas. Con ese "cine móvil" tenían otro ingreso de dinero, junto a la venta de artesanías elaboradas por los viajeros.

La coordinadora recordó que "hace dos años cuando estuvimos en Ecuador hubo un terremoto muy fuerte que destrozó gran parte del país y entonces abocamos el proyecto a hacer proyecciones de películas infantiles para niños en refugios y albergues; ahí el proyecto tomó otra dimensión".

Cómo participar

Florencia dijo que no hay ningún requisito fijo para sumarse a las aventuras de América en Bus, sólo que las personas sean mayores de edad y que "sean valientes", añadió entre risas. "La realidad es que no hay requisitos para participar, pero previamente le damos un pantallazo para que decidan si esto es para ellos o no".

Tienen, y han tenido, participantes de todo tipo de profesiones, desde artesanos y músicos hasta profesionales y comerciantes.

Para la coordinadora, "eso nos permite enriquecernos y aprender de cada uno de nosotros".

Consideró que "más allá que muchos lo puedan ver como un Gran Hermano sin cámaras, conviviendo de esta forma la enseñanza es muy enriquecedora".

Contacto América en Bus

Es un emprendimiento que tiene como sede la provincia de Córdoba y organiza viajes largos compartidos por el país y Sudamérica. Tiene su página en Facebook para comunicarse y donde comparten las fotos de los sitios visitados.

Colectivos acondicionados. Los dos "Wayras" en los que realizan el viaje.