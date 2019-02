Pasó a la cárcel el comerciante acusado de golpear y abusar a su novia

El brutal hecho se desencadenó el 25 de febrero cuando, según la denunciante, el comerciante la golpeó con alevosía y le produjo lesiones de consideración en la clavícula y en los tendones, luego la intentó abusar sexualmente delante de su pequeña de cuatro años.

Fue tan violenta la golpiza que el mismo victimario llevó a la mujer al hospital y en el camino la amenazó a ella y a la hija para que no contarán lo que sucedió, según lo denunciado.

En el hospital, los médicos se dieron cuenta que los golpes no eran producto de un accidente doméstico y lo denunciaron a las autoridades policiales. Allí, muerta de miedo, Lucero decidió hacer la denuncia y pidió garantías para sus dos hijas, de 4 y 8 años.

Tomó intervención en el hecho la Fiscalía de Violencia de Género y se ordenó la detención inmediata del comerciante que el lunes fue derivado a la Comisaría 60. Estaba vestido con una remera, pantalones camuflados y zapatillas color azul.

En la dependencia policial le hicieron quitarse los cordones de las zapatillas y un arito que llevaba en una de sus orejas. Luego desde la Justicia ordenaron su traslado a la cárcel, lo que se concretó el martes a la tarde.



Lo cierto es que la mujer publicó que hacía seis meses convivía con este hombre y que no era la primera vez que tenía actitudes violentas. Ella afirmó que su vida era un calvario y que no se animaba a denunciarlo porque no tenía donde irse a vivir con sus hijas.









Una joven de 24 años, Ayelén Lucero, denunció en su perfil de Facebook y en la Fiscalía de Violencia de Género a su ex pareja, el dueño de la panchería "Sr. Dogs", por golpes y abuso sexual con acceso carnal.