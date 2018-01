Pasó por San Rafael familia que viaja hacia Alaska en una Kombi

Siempre tuvieron el deseo de viajar por el mundo, un día decidieron convertir el sueño en realidad, se pusieron manos a la obra, prepararon una Volkswagen Kombi modelo 1987, vendieron todo y se largaron a la ruta.

La decisión no fue fácil, porque no son jóvenes mochileros que se pueden arreglar con poco, sino una pareja con dos pequeños niños, con todo lo que eso implica. Pero eso no fue obstáculo y hoy se han convertido en una "Familia en viaje", como nombraron a esta aventura en cuatro ruedas.

Lucas Inglize y Bárbara Lorenzo, con sus hijos Ian y Milo, salieron el 3 de enero de su hogar en Buenos Aires rumbo a Alaska, su destino final que calculan alcanzarlo en unos dos años.

Durante la semana estuvieron en San Rafael, que ya conocían y querían volver. Previamente pasaron por Rosario, varias localidades de Córdoba y Potreros de los Funes. Tienen previsto cruzar a Santiago de Chile por el Cristo Redentor, previa estadía en la Ciudad de Mendoza.

"Nosotros siempre quisimos viajar y recorrer el mundo, pero empezar por Asia o algún otro lugar era más complicado con nenes y por el idioma, entonces decidimos comenzar con un vehículo y por América, que quizás es más simple porque cuando necesitás ayuda te pueden orientar y se habla el mismo idioma", comentó Lucas a Canal 6.

Dijo que vendieron todo, "dejamos los trabajos, el lugar donde estábamos viviendo, las comodidades y la seguridad en todo sentido, y dijimos: 'vamos a lo nuevo, a lo desconocido, a la aventura'. Salimos a recorrer el mundo y a vivir la vida, como decimos nosotros".

Cuando comunicaron su deseo a sus familias las reacciones fueron dispares, algunos apoyaron inmediatamente y otros consideraron que una locura. Pero cuando vieron que el proyecto iba en serio, todos los ayudaron.

En cada lugar se quedan algunos días pero no tienen un tiempo definido. Se mantienen en gran parte con la venta de artesanías como pulseritas, aritos y collares. "Con eso vamos juntando para ir al próximo pueblo".

"También seguimos el ritmo de Ian y Milo –añadió Bárbara-, porque si ellos lo están pasando bien en un lugar nos invita a quedarnos un poco más, pero si no la pasan bien o no hay mucho para que ellos hagan tenemos que volar y seguir".

Respecto a su opinión de San Rafael, dijeron que "estamos completamente enamorados".

Ya lo conocían y por eso decidieron incluirlo en su recorrida, ya que "para pasar a Chile nos convenían ir directo a Mendoza pero decidimos desviarnos y que los chicos lo conozcan".

Bárbara dijo "que la gente es súper cálida, nos pregunta por la camioneta y qué necesitamos".

Cuando cumplan un año de viaje, la familia estima encontrarse en Colombia, pero "nunca se sabe, tal vez estemos en Panamá o en Ecuador".

Cumplir este tipo de sueños no es fácil pero "lo bueno de esto es que nada nos ata", consideró Lucas.

La pareja aconsejó a quienes desean emprender una aventura que "el paso más importante más importante es decidirte y empezar" y "una vez que salís, todo fluye".

En contacto

Se puede seguir la aventura de "La familia en viaje" en su página de Facebook o en su sitio web www.familiaenviaje.com, donde comparten fotos y experiencias.