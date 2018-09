Piden a las entidades intermedias de San Rafael que normalicen su situación

San Rafael es uno de los departamentos de la provincia de Mendoza con mayor cantidad de entidades intermedias.

Desde el área que las nuclea destacan que en la actualidad tienen registradas 680 entidades "sin fines de lucro" a lo largo y ancho del departamento, entre las cuales se encuentran Uniones Vecinales, Bibliotecas Populares, Fundaciones, Asociaciones, Centros de Jubilados, Clubes, Centros Tradicionalistas, Asociaciones Habitacionales y de Productores del Secano.

El Área de Entidades Intermedias del Municipio las visita constantemente, pero expresa una gran preocupación: muchas de ellas tienen problemas en su conformación.

La titular de la cartera, María Corzo, dijo que "siempre les recordamos que los cambios de autoridades deben hacerse siguiendo los obligatorios pasos administrativos, porque de lo contrario carecen de validez".

Añadió que "las modificaciones de comisión directiva no se pueden hacer de palabra, ni resolverse en una charla de amigos, sino a través de asambleas de socios (debe publicarse el llamado) y quedar todo registrado en los libros".

En los casos que no cumplan con los pasos correspondientes, las entidades quedarán fuera de vigencia y no se les reconocerá su comisión. "Si sucede esto, no podrán realizar trámites administrativos ni recibir subsidios", explicó Corzo, y dejó en claro que hay casos en que se arrastran problemas de muchos años, que llevan tiempo resolver.

Las entidades que tengan dudas pueden asesorarse gratuitamente con las profesionales de Entidades Intermedias, en la planta baja de Comandante Salas 150.

Nuevas instituciones en San Rafael

El Área de Entidades Intermedias del Municipio trabaja diariamente en la conformación de nuevas asociaciones, tanto en barrios como en distritos.

"Hay mucha gente de asociaciones deportivas, barriales y culturales que quieren formar su entidad, a ellos también los invitamos a que nos visiten", afirmó María Corzo, quien remarcó que en los últimos meses se le entregó su personería a más de 10 entidades de reciente conformación.