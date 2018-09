Pidieron investigar si se "plantaron" unos anteojos en el auto de Silva

En el punto sexto de la sentencia que condenó a Julieta Silva, el tribunal ordenó investigar la aparición de unos anteojos en el auto Fiat Idea de la mujer.

Esto había sido solicitado por el abogado defensor Alejandro Cazabán, que consideró irregular la aparición de los lentes dos meses después del hecho porque sospecha que fueron "plantados" y luego adjudicados a su defendida.



Por eso en el alegato pidió que se investigue a la fiscal Andrea Rossi por "la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad".

"En vez de mandar a peritar si se correspondían con los que usaba Silva, no hace nada, los guarda en su caja de seguridad y cuando hace el requerimiento utiliza eso y dice que teniendo los lentes a mano no los usó. Es decir que da por sentado que esos anteojos eran de Julieta. Posteriormente el tribunal que acaba de intervenir, en 48 horas resolvió esta duda, hizo una pericia y los tres peritos dijeron que no se corresponden", argumentó el profesional.



El viernes pasado el fiscal Fernando Guzzo había rechazado la acusación de Cazabán y defendió a su colega al explicar que "el auto estaba a la intemperie y un día que estaba cayendo granizo desde la Comisaría 60 pidieron autorización para correrlo para evitar que se dañara, y en el transcurso de esa situación es donde aparecieron unos anteojos en el portalentes, lo que está debidamente documentado".