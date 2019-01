Podría quedar en libertad condicional un condenado por intentar secuestrar a su ex mujer

Encina fue condenado en mayo de 2016 a una pena de 4 años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad, agravada por su comisión mediante violencia y amenazas y de acuerdo al cómputo de la pena podría quedar en libertad en agosto de este año.

Sin embargo la ex pareja de Antequera solicitó por segunda vez (le rechazaron el primer recurso) el beneficio de la libertad condicional. Las audiencias para considerar el caso comenzaron la semana pasada en la Cárcel y el juez Ravagnani pidió un cuarto intermedio hasta este jueves cuando se reanudó la misma con la presencia de psicólogos y de la víctima que dio su testimonio.

Lo cierto es que la Fiscalía se opone al pedido de Encina y la jueza resolvió diferir la decisión para este viernes.

Encina pidió pidió fijar domicilio en la casa de un primo porque sus padres, desde que ocurrieron los hechos, se fueron de San Rafael.

En este contexto, este viernes se dará a conocer la decisión de la jueza Vera, que tiene en sus manos los antecedentes del hombre y el resultado de las pericias sicológicas que hicieron los especialistas. La Fiscalía confía en que no hay argumentos sólidos para que Encina recupere la libertad.

Cuando condenaron a Encina, su ex pareja consideró baja la pena y cuestionó la decisión de los jueces.

Los hechos

Julio Encina fue juzgado por tres causas, la primera por un hecho ocurrido el 22 de agosto de 2015 cuando persiguió con su auto a su ex esposa sin respetar la orden de no acercamiento.



La segunda por un hecho del 4 de septiempre de ese año cuando la ex mujer lo acusó de dañarle el auto con una piedra y de no respetar la orden de no acercamiento.

Y la tercera, la más grave, cuando el 8 de setiembre, también de 2015, protagonizó en Rama Caída una persecusión que terminó con un ataque contra Lorena y un intento de secuestro a mano armada.

En esa ocasión, según lo narrado por Lorena Antequera, hubo una persecución que incluyó dos choques contra su auto, amenazas con arma de fuego, golpes para arrastrarla hasta el auto de su ex pareja y el uso de gas pimienta para defenderse.

Luego, Encina afectado por el gas en su cara escapó y se encontró con su psicóloga. Allí le narró lo sucedido hasta que la Policía lo atrapó sobre la calle La Correína. Los policías al requisar el auto encontraron ropa del acusado, precintos en forma de esposas y un cuchillo que sería de su abuelo.

Todos estos elementos fueron aportados a la causa, excepto el arma que nunca apareció y que Encina admitió haber usado "una réplica de juguete" para amenazarla.





