Polémica por ayuda social a seis merenderos

Un nuevo cruce protagonizaron la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de San Rafael por un cargamento de ayuda social para seis merenderos del departamento.

El delegado Orlando Alossi denunció en Canal 6 que en los últimos meses del año pasado el Municipio "hizo un pedido de refuerzo alimentario para seis merenderos que funcionarían en San Rafael, de los cuales me mandaron las direcciones", pero cuando el viernes pasado arribó el camión con el cargamento "llegamos a la primera dirección y desgraciadamente no encontramos que funcionara un merendero; y así sucesivamente los seis lugares no encontramos merenderos o comedores en funcionamiento, en algunos había un lote baldío".

El cargamento consiste en más de 20 mil kilos de alimentos y equipamiento como heladeras, cocina, mesones, sillas, ollas y otros elementos, que quedaron guardados en un depósito para decidir su destino, ya sea devolverlo a Buenos Aires o entregárselo a entidades de bien público, agregó Alossi.

La directora municipal de Desarrollo Social de la Comuna, Mariela Langa, acompañada por su par de Gobierno, Paulo Campi, aseguró que el pedido de la ayuda social partió desde un grupo de organizaciones sociales pero que se canalizó a través del Municipio porque así lo pidió el Ministerio, porque "a ellos sólo como organizaciones sociales no le entregaban nada", por lo que se elevó una nota en noviembre con el pedido de esas entidades.

Langa respondió a la acusación sobre los domicilios de los merenderos diciendo que "sería lógico que conteste cada organización social porque en el momento en que nosotros fuimos, hace varios meses atrás, estaban en funcionamiento. Por ejemplo, el Merendero 'Barrio de Los Niños' es asistido por el Ministerio y sin embargo dicen que no está funcionando".