Polilla de la Vid: invitan a inscribirse a los productores que no lo hicieron en 2017

"Estos productores no accedieron a los insumos por irregularidades en la documentación o bien porque no se enteraron o no pudieron hacerlo a tiempo", dijo a Canal 6, Mariano Gonzalez, responsable de la lucha para el sur mendocino.

El funcionario informó que "tienen tiempo hasta el 17 de agosto para hacerlo, tengan o no la documentación es importante que se presenten en el Iscamen ubicado en Mitre al 5400 donde funcionaban los antiguos galpones del Ejército de lunes a viernes de 7 a 15".

Tendrán que adjuntar el RUT actualizado, fotocopia de último censo del INV, fotocopia del DNI, la boleta de Irrigación la hayan pagado o no y la escritura de la propiedad para cotejarla con los datos del RUT.

En septiembre comenzaría la distribución de los insumos a los que se inscribieron en 2017 y a los que lo hagan en 2018 y el año pasado no lo hicieron.

Además Gonzalez dijo que "si hubo cambios del año pasado a éste en erradicación de viñedos y/o plantaciones nuevas sería importante que también se presenten".

La no utilización de estos insumos para combatir la plaga, que en el Oasis Sur es menor al resto de las regiones de Mendoza, implicaría que el Senasa libre actas con la posibilidad de futuras multas o sanciones.

Respecto a la situación en Alvear y San Rafael, el ingeniero agrónomo informó que "el año pasado el combate fue por confusión sexual y los resultados resultaron muy beneficiosos" y agregó que "en esta zona, de no haber mayores problemas, se podría erradicar la plaga en 3 o 4 años con un monitoreo posterior para confirmar la extinción".





El Iscamen abrió la inscripción para recibir insumos para el combate contra la Lobesia Botrana a todos los productores que no se anotaron en el 2017. La cifra representa el 6% de 1700 que cultivan viñedos en San Rafael y General Alvear.