Por los robos decidió cerrar su comercio céntrico y trasladarlo a un lugar seguro

Marina Alcayaga, la joven propietaria de la tienda "Principeska", decidió cerrar temporalmente su pequeño negocio al que le había puesto todo su esfuerzo e ilusión y luego de un tiempo de calma buscar un lugar más seguro.

A pesar que funcionaba en una zona céntrica, en Corrientes y Almafuerte, el comercio fue desvalijado por primera vez entre la noche del 24 de setiembre y la madrugada del 25, cuando además le robaron 35 mil pesos. Menos de un mes después, el jueves de la semana pasada a la madrugada, otra vez le entraron para llevarse ropa, artículos de regalería y juguetería, lo que se sumó a los daños en la vidriera, alarma y un boquete en el techo.

>>>Robaron $35.000 y mercadería de un comercio

"Ese jueves mismo que sucedió eso, tomamos la decisión de levantar todo. De todas maneras esperamos viernes y sábado, ya que estaba el Día de la Madre para aprovechar las ventas de esa fecha. Y el domingo levantamos todo. (Ahora) estamos buscando un lugarcito más seguro y tranquilo, porque esta zona es bastante insegura", dijo Marina a Canal 6.

De todos modos no baja los brazos y aclaró que "es un cierre temporal, no quiero cerrar definitivamente porque no es lo que yo quiero. Voy a seguir luchando, pero en un lugar más seguro".

La comerciante sospecha que "deben ser las mismas personas (que robaron), por la forma en que han vuelto a entrar y las cosas que se han llevado; pero hay que seguir adelante y luchando por lo que uno quiere. No tengo palabras para decirles a esas personas, me dan mucha tristeza lo que hacen".

Marina recibe el apoyo y la ayuda de su familia para salir adelante "porque a veces uno quiere bajar los brazos, pero gracias a Dios me están empujando para continuar porque es difícil después de todo eso".

