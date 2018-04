Prótesis construida en impresora 3D le cambió la vida a Brenda

Brenda Sepúlveda es la pequeña de 6 años que recibió un brazo ortopédico fabricado en Buenos Aires por Gerónimo y Guillermo Cabrera en el marco de una iniciativa personal de ambos denominada "Te doy una mano solidaria".

La pequeña nació sin el antebrazo y la mano derecha y desde que vino al mundo recibió ayuda para superar esta dificultad que le provocó hasta problemas en la estabilidad.

"Mamá quiero una mano", le dijo Brenda apenas empezó a hablar a Natalia Méndez y a su esposo, padres de esta simpática nena que cursa el segundo grado en la escuela República de Siria.

Desde siempre Brenda recibió, además del cariño de sus padres, apoyo terapéutico y médico para afrontar la falta de una de sus manos. A pesar de ser diestra, empezó a usar la mano izquierda y así acostumbró a manejarse.

"Costó mucho que Brenda se insertara, despertaba curiosidad en los demás, todos preguntaban qué le pasó, si fue un accidente o nació con esa dificultad", recordó Natalia, que además tiene un par de mellizas.

Lo cierto es que en este complicado escenario en el que el apoyo de los padres fue fundamental, una esperanza empezó a nacer cuando Natalia descubrió lo que se hacía en Buenos Aires. Padre e hijo construían brazos y manos en impresoras 3D y las entregaban gratuitamente.

La oportunidad no la dejaron pasar, se comunicaron con Guillermo Cabrera y su padre, mandaron fotos y video y hasta el color que eligió Brenda para su "nueva mano".

"Estábamos ansiosos, esperábamos viajar a Buenos Aires pero todo cambió cuando nos informaron que la entrega iba a ser en la ciudad de Mendoza. A Brenda no la queríamos ilusionar, sólo le contamos que esto podía suceder y finalmente se dio", dijo Natalia.

La niña manifestó que "ahora me siento igual que las demás y eso me pone feliz. Los chicos en la escuela me piden que lleve mi nueva mano, pero a veces me canso porque pesa y no me la coloco", explicó con una sonrisa.

De grande quiere ser princesa, dice ser una buena alumna y que le gustó tener hermanas porque antes "estaba sola". Brenda es una nena inquieta, sabe que tiene algunas limitaciones pero las enfrenta con alegría y ganas de ser feliz.

Con el tiempo y cuando empiece a crecer habrá que modificar el elemento ortopédico. "Sabemos que eso va a suceder y ya lo hablamos con Guillermo y su padre. Seguro habrá que cambiar la prótesis actual", explicó Natalia, que agregó: "todo cambió en la vida de Brenda, se siente incluida y nosotros felices por este momento que ella disfruta".

Dedicación

Sus padres aceptaron la realidad y desde el principio buscaron soluciones para mejorarle la vida a Brenda hasta que apareció la posibilidad de una mano ortopédica.

Felicidad

Para Brenda el nacimiento de las mellizas fue todo un acontecimiento y espera a que crezcan para jugar con ellas porque antes se sentía sola.

Futuro

Sus padres saben que la prótesis conseguida no será la definitiva. Siguen en contacto con Gerónimo y Guillermo Cabrera para que en el futuro se pueda construir una nueva acorde al crecimiento de su hija.