Rechazaron la denuncia del padre Yáñez contra la jueza que lo investigó

El Jury de Enjuiciamiento de Mendoza resolvió este jueves desestimar la acusación planteada por el padre Fernando Yáñez contra la ex jueza de instrucción Paula Arana y además ordenó archivar las actuaciones.

Arana, que actualmente es fiscal de violencia de género, se desempeñó hasta fines de julio de 2017 como jueza de instrucción y llevó adelante la investigación contra Yáñez por abuso sexual de menores alojados en el hogar "San Luis Gonzaga" de Monte Comán que dirigía el sacerdote.

El cura planteó meses atrás una denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento por considerar que la magistrada debería haber cerrado la causa judicial en su contra porque dos de los denunciantes adujeron que había recibido dinero para acusarlo.

La entonces jueza decidió continuar investigando la denuncia original, donde un chico acusa a Yáñez de haberlo manoseado en 2013, al considerar que hay suficientes elementos de prueba para seguir adelante con el caso.

Finalmente, este jueves el Jury de Enjuiciamiento (integrado por siete diputados, igual número de senadores y todos los miembros de la Suprema Corte provincial) desestimó la denuncia porque no cumple con los requisitos que establece la ley que regula la remoción de jueces y fiscales, no está bien fundamentada y además no está claro el motivo por el que le pide que intervenga este jurado.

Con esto se le cae la carta que podía jugar Yáñez para evitar el juicio, ya que el 25 de junio pasado se realizó la audiencia preparatoria del debate oral.

Paula Arana, actual fiscal, era jueza cuando comenzó a investigar a Yáñez