Renuncian a la fe católica y piden que el Estado no subsidie a la Iglesia

Los motivos para renunciar a la fe son varios pero el que más se esgrimió está relacionado con el subsidio del Estado a la Iglesia Católica.

La campaña denominada "No en mi nombre" se propagó por las redes sociales y en la página de Facebook "Apostasías colectivas San Rafael", unas 604 personas anotaron en el evento que se realizó este miércoles por la mañana.

En este contexto tres mujeres, dos de ellas ya renunciaron al bautismo y la tercera lo iba a hacer en estos días recepcionaron cartas de todos aquellos que quieren renunciar a la Iglesia.

El trámite es muy sencillo, se puede acceder a la carta tipo en la página web www.apostasías.com y acompañar el escrito con el DNI, El trámite no es personal ya cercarlo a esta agrupación es el primer paso para renunciar al bautismo. Luego las cartas son acercadas al Obispado y allí se procede con el trámite administrativo.

En diálogo con Canal 6, Carla una de las organizadoras del evento dijo que "la Iglesia no me representa, creo en el aborto, el matrimonio igualitario y en que el Estado no debe subsidiar a la Iglesia, no sería coherente con mis convicciones sino renunciara a esa fe" y agregó que "nuestra campaña es por las redes sociales y no en la calle. Respetamos al que piensa distinto y no lo queremos atosigar".

También habló de la injerencia de la Iglesia en el Estado y, las aberraciones que ocurrieron en el Próvolo como causas y ejes de su renuncia a la Iglesia.

La voz del Obispado

En este escenario, el vocero del Obispado , José Antonio Alvarez dijo que "el Estado fue el que siempre buscó a la Iglesia para subsidiarla. Creemos en un Estado laico porque no todos somos católicos" y agregó que "en estos momentos hay diálogo entre el Gobierno y la Episcopal para reformar este tipo de subsidios o eliminarlos".

No es verdad, añadió el religioso, como muchos creen que renunciando al bautismo va ser menos la plata que reciba la Iglesia porque los montos no se calculan en función de la cantidad de creyentes".

Además indicó que "estas son modas, se aprovechan de los más jóvenes para engañarlos con falsedades " y reiteró que "esta es una época en que la Iglesia es atacad por grupos femenistoides que solo sabe insultar y agraviar".

También desechó "el concepto de apostasías colectivas porque renunciar a la fe es una decisión muy personal".

Asimismo informó que por la ley del Aborto se recepcionaron 25 renuncias en el Obispado.













