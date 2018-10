Rodolfo Suárez, el candidato favorito a gobernador en las encuestas, visitó San Rafael

Suárez es el candidato favorito a gobernador según las últimas encuestas que publicó Proyectos de Reale Dalla Torre Consultores. Allí tras un sondeo, el intendente sumó una intención de voto del 50% entre los electores de Cambia Mendoza.

Con estos números que se dieron a conocer, Suárez quedó como el favorito ante una eventual interna que decida quién será el posible sucesor de Alfredo Cornejo.

En este contexto, durante una entrevista concedida a Canal 6, Suárez dijo que "conocemos esas cifras pero no es tiempo de hablar de candidaturas" y agregó que "la gente está pensando en otras cosas y no en candidatos".

Ante la pregunta también dijo que "esto se definirá a fin de año o a principios del año que viene cuando el gobernador y los intendentes nos reunamos para hablar del tema".

Lo cierto es que el intendente de Ciudad no ahorró elogios a la gestión actual y recordó que Cornejo recibió una provincia en la que no se podían pagar los sueldos y no había una bala para cada policía. "Hubo cambios esenciales en Salud, Educación y sobre todo en Seguridad", dijo sobre la administración actual y agregó que "debemos continuar con estas políticas públicas".

Sobre San Rafael opinó que "existe un gran potencial humano y de bellezas naturales por explotar". Se refirió a la necesidad de fomentar el turismo como una actividad generadora de empleos y a la actividad agropecuaria para exportar productos que generen divisas para el departamento.

Es que con un dólar alto dijo que "debemos trabajar para que los extranjeros e incluso los mendocinos del norte vengan a vacacionar a San Rafael".

También destacó al departamento como un polo educativo y la necesidad de generar empleos de tercera generación relacionados con la informática.

Negó que haya distancia entre el Norte y el Sur y señaló que "Cornejo tiene bien presente al sur mendocino y vamos a proponer seguir con la obra pública porque la infraestructura es vital para el crecimiento del turismo en esta región".

Este martes se reunirá con correligionarios de la UCR porque según él "es importante escucharlos, ver la mirada que tienen los dirigentes del Sur" y agregó que "cómo presidente del partido en Mendoza nuestra expectativa es fortalecer el espacio de Cambia Mendoza",

Fue tajante al reconocer que "estamos en una época en que la gente no la está pasando bien, hay que escucharla, caminar la calle para encontrar soluciones" y añadió que "confío que vamos a salir de este momento porque no tenemos que volver al pasado".









Planteó cómo estrategia política seguir el camino de transformación que inició Cornejo que es "hablarle con honestidad y franqueza a la gente, no mentirle y trabajar para mejorar su calidad de vida".

