"Rompepuertas" en video: "Queremos advertir a la sociedad mostrando sus caras"

La incursión de ladrones en una casa del barrio Smata 1 quedó registrada en las cámaras de seguridad y las víctimas decidieron difundir el video del robo para advertir a la comunidad. Es que previamente cómplices de estos delincuentes estuvieron en el lugar haciendo "inteligencia".

Se llevaron dos televisores LG (de 32 y 47 pulgadas), dos notebook (marcas Dell y HP), un parlante, una guitarra, una cámara de fotos, un reloj y una etiquetadora Brother. No pudieron arrancar un televisor más grande empotrado en la pared del living.

La dueña de casa, de nombre Antonia (pidió reserva de su apellido y de su domicilio por seguridad), contó aque junto a su marido y sus dos hijas dejaron su hogar a las 21.10 para ir a cenar a casa de unos amigos y a las 21.45 recibió un llamado de su papá avisándole del robo.

En ese lapso entraron a robar dos ladrones pero se cree que un tercero quedó afuera de "campana". Para confirmar que no había nadie tocaron timbre al menos cuatro veces antes de "reventar" la puerta a patadas.

Actuaron rápido y no pudieron completar el robo porque un vecino escuchó el ruido de la puerta y el ladrido de los perros y se asomó por la ventana.

"Sospechamos quién puede ser –reveló la víctima- porque la semana pasada mi mirado puso en venta una moto, vino gente a verla y justo lo hicieron en un auto con las mismas características: un gol azul con detalles de chapería".

Tiene cámaras en su casa desde el año pasado luego de que le entraran a robar en su consultorio. En esta ocasión no activó la alarma porque había dejado adentro a sus dos perritos.

La mujer comentó que después de difundir el video "vecinos de otro lugar que le desvalijaron la casa hace un mes nos llamaron por teléfono y nos dijeron que los chorros tenían puesta la ropa que eran de ellos. Y además esas mismas personas del Gol azul habían querido entrar en otra casa y justo salieron dos vecinos y lograron pararlos".

A Antonia le contaron que en la otra casa entró a robar un hombre y una mujer rubia, y cree que son los mismos que vinieron a ver la moto por las características que le detallaron.

Robo de rompepuertas en casa de barrio Smata 1.jpg

Encima, el hombre que preguntó por la moto le hizo un sospechoso comentario al esposo de Antonia: "Ché, que linda la zona, ¿es tranquila, y nunca te entraron a robar?. La verdad que a mi marino le pareció extraño el comentario. Y le respondió que no y le dijo que la casa tiene cámaras y alarma". Sospecha que así obtuvieron los datos que buscaban para cometer el robo.

La dueña de casa espera que puedan atrapar a los delincuentes, ya que entregó los videos de sus cámaras. Además la Policía Científica levantó las huellas que dejaron en el televisor que no pudieron llevarse.

Se lamentó que "ahora voy a poner rejas (en la puerta reventada), lamentablemente vamos a tener que vivir encarcelados nosotros y no los delincuentes".

Dijo sentir "impotencia, bronca y miedo, mis dos hijas a las 5 de la mañana se cruzaron a mi cama porque tienen miedo".

En ese marco, "la idea de publicar el video es para escracharlos socialmente y advertir a la sociedad de sus caras y en qué se mueven. Si nos ayudamos entre todos podemos tener una solución".

Además pidió a la gente que "no compre cosas robadas, porque si no lo hacen, estos robos no existirían".