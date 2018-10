San Rafael incluido en el plan para mejorar la conectividad en zonas turísticas

El gobierno nacional lanzó días atrás el Plan de Conectividad Turístico para mejorar las comunicaciones telefónicas y de internet en 194 localidades del país, entre la que se encuentra incluida San Rafael.

La iniciativa contempla conectar más sitios a la Red Federal de Fibra Óptica, ampliar la red 4G y dotar de Wi-Fi en zonas comunes.

"Para los circuitos turísticos de San Rafael es una excelente noticia porque hay muchos turistas que arriban al departamento y no se explican cómo a pocos kilómetros de la ciudad, en Valle Grande o Los Reyunos, no pueden conectarse al teléfono o no pueden tener una buena conexión a internet", manifestó a la Mañana de Radio 95.7 el presidente de la Cámara de Turismo local, Gonzalo Tortosa.

Añadió que esto "esperan tenerlo funcionando a pleno a mediados del año que viene".

Además destacó la necesidad de que las zonas más visitadas del departamento cuenten con buenos servicios de comunicación, ya que "el turista compra a través de internet, se muestra a través de internet y nos promociona, hoy en día se saca una foto en el dique Valle Grande, se la muestra a sus amigos y así está vendiendo las bellezas de San Rafael".

Consideró que "es una herramienta de venta excluyente, si no tenés internet mucha gente no te elige. Además cada vez más personas contratan alojamientos a través de las aplicaciones de internet".