San Rafael podría perder 12 millones si los pampeanos cancelan sus viajes de egresados

La posible negativa de los colegios de la Pampa para contratar viajes de egresados hacia San Rafael expone al departamento a una caída en ingresos cercanos a los 12 millones de pesos, según calcularon fuentes relacionadas con el negocio que se consolidó en la última década.

Es que el promedio de contingentes que contrata el servicio supera los 25 grupos por año, según informaron desde la Dirección de Turismo del Municipio, En ese marco unos 1.500 estudiantes se movilizan por año hacia San Rafael y el gasto calculado por semana es de 8.000 por visitante.

En este contexto, desde la dirección de Turismo y la Cámara que nuclea a los empresarios dijeron que "hasta ahora no hay caídas en las reservas" y agregaron que "no hay información oficial sobre esta polémica decisión, solo trascendidos periodísticos".

Lo cierto es que los rumores se repiten desde hace dos años y hasta ahora nunca se han concretado pero la mala noticia la brindó uno de los operadores que comercializa el producto en la provincia vecina.

Lucas Aguirre confirmó telefónicamente que "por año trabajó con 9 escuelas y hasta ahora, lo que no es normal, no hubo contrataciones hacia San Rafael". Según el comercializador, "no hay una bajada de línea directa desde las escuelas, aparentemente los padres han tomado la decisión de negarse a viajar a San Rafael y elegir otro destino a pesar de que las experiencias previas han sido excelentes".

Para Aguirre el problema puede estar relacionado con el conflicto por el Río Atuel que mantiene La Pampa con Mendoza. En ese sentido recordó que "el conflicto es parte de la currícula en las escuelas y los padres se hicieron eco del mismo con esta aparente decisión de cambiar el destino en los viajes de egresados. Hoy consultan por otros lugares como Tandil".

En este complicado escenario el presidente de la Cámara de turismo Gonzalo Tortosa, señaló que "hasta ahora no tenemos confirmación oficial del rumor "y dijo que "si se concreta el trascendido esto nos va afectar en lo económico".

El empresario fue concreto y mencionó que "debe haber diálogo entre las partes para evitar decisiones que no tienden al bien común. Nosotros perdemos potenciales turistas que vienen en temporadas consideradas bajas y los alumnos pierden la posibilidad de conocer San Rafael y sus bellezas".

El turismo estudiantil en San Rafael se consolidó en la última década gracias al trabajo de promoción que se hizo desde el Estado en compañía del sector privado. Más de 500contingentes viajan todos los años y a nivel nacional el departamento está tercero en cantidad de operadores que venden este producto.

Si bien la posible caída de 25 grupos no incide tanto en el volumen, esas pérdidas son preocupantes para el sector que trabajó durante años para sumar visitantes en temporadas bajas.

Lautaro Cáceres, otros de los miembros de la Cámara y empresario dedicado a la fabricación de alfajores opinó que "nadie en su sano juicio puede creer que haya bajado línea para que los chicos pampeanos no viajen a San Rafael. Esperemos que este trascendido solo quede en eso".