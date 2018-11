San Rafael premiado como uno de los tres mejores municipios del país

El intendente Emir Félix recibió el premio anual del Senado de la Nación, al ser reconocido San Rafael como uno de los tres mejores municipios de la Argentina.

Es la distinción anual que entrega la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Alta, presidida en este período por el senador riojano de Cambiemos Julio Martínez.

En este 2018 San Rafael fue premiado entre 529 municipios de todo el país por la construcción de la Planta Concentradora de Pulpa de Fruta, conocida popularmente como "La Pulpera", y por obras que por su importancia mejoran la calidad de vida de la comunidad del departamento.

Además de Emir Félix por San Rafael, fueron premiados Germán Di Césare de General Alvarado y Francisco Durañona, máxima autoridad de San Antonio de Areco.

La decisión final fue tomada por un consejo de notables, conformada por representantes de la Federación Argentina de Municipios, senadores nacionales, ex legisladores, arquitectos e ingenieros de toda la geografía nacional.

"Este es un reconocimiento que permite coronar el esfuerzo y el trabajo que significó hacer este mega proyecto, al que se suman muchas obras de envergadura que inauguramos o que están en etapa avanzada de obra. Desde la gestión municipal hemos demostrado que se pueden elaborar proyectos para ayudar a los productores y para mejorar la calidad de vida de los vecinos de los rincones más alejados del centro de la Ciudad", señaló Félix.

Añadió que "ahora hay que seguir adelante, continuar trabajando por nuevos objetivos y recordó que esta es la segunda vez que San Rafael obtiene este galardón".

"Yo no sabía que una comisión del Senado Nacional había auditado personalmente nuestras obras, no conocía ese paso. Cuando me enteré que habíamos sido premiados me dio mucha felicidad, no lo esperaba", expresó.

A su turno, Mario Font Guido, de la Federación Argentina de Municipios, indicó que las exigencias a las que son sometidos los municipios son muchas.

"Para nosotros como jurado es un desafío reconocer aquello que puede ser claramente utilizado por otro municipio. Lo que pretendemos es que estos programas dejen su huella en otros lugares de la Argentina", manifestó.

Respecto a San Rafael, dijo que el intendente y su equipo "respondieron a una necesidad concreta como la de la producción, dando una solución, y defendiéndose de la naturaleza y el mercado".

Planta Concentradora de Frutas

El Municipio de San Rafael y las cooperativas de productores hicieron un gran esfuerzo para poner en marcha la Planta Concentradora de Frutas que, en sus 10 meses de vida, elaboró pulpa de duraznos, peras, ciruelas, membrillos, tomates y manzanas.

Desde la Comuna indicaron que en su primera temporada procesó 4.000.000 de kilos de fruta y vendió el 60 por ciento de lo producido (su primer mercado fue Ecuador). El proceso de elaboración de la planta, ubicada en el Parque Industrial de Cuadro Nacional comienza con la recepción de la fruta, lavado, selección, cocinado, refinado, concentrado, tratamiento térmico y envasado aséptico en bolsas de 240 kilogramos dentro de tambores específicos.

La administración actual de la pulpera está a cargo de las cooperativas La Línea y Fruderpa, que se asociaron bajo el nombre de Acofrut. Actualmente, se hacen gestiones para exportar pulpa a Brasil.

Obras en el 2018

Si bien el tema principal del premio es la Pulpera, se destacaron también otros proyectos (ya concretados o a punto de finalizar) como la pista profesional de atletismo, los nuevos jardines maternales, las canchas de hockey de césped sintético en Ciudad, Cuadro Nacional y Monte Comán, la arquitectura de las nuevas plazas y el plan de forestación que llegará a fin de año con más de 6.000 árboles plantados en parques, plazas y bulevares.