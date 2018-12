Se convirtió en abanderada a los 75 años

Herminda Calderón tiene 75 años, el año pasado ingresó al CENS "Daniel Prieto Castillo" para cursar el secundario y su rendimiento fue tan bueno que este mes se convirtió en abanderada.

"Todavía me cuesta creer que soy la abanderada del CENS, estoy contenta y muy agradecida con mi familia que me ha apoyado mucho", dijo a Canal 6 esta enfermera jubilada que se propuso nuevos objetivos en esta etapa de su vida.

Contó que "trabajé en un hospital más de 30 años, una vez que me jubilé seguí trabajando en mi casa haciendo recetas de los médicos del Pami, después dejé y ahí tomé la decisión de estudiar porque ¿qué iba a hacer sola en mi casa?", se preguntó.

Además, consideró que debía "terminar algo que había quedado inconcluso" porque "siempre quedan cosas pendientes cuando uno es joven, entonces me decidí a estudiar".

Explicó que no se decidió antes por temor a que "los chicos se rieran de mi por la edad, pero fui bien recibida, no me han faltado del respeto". Se ha sentido bien y cómoda con sus profesores y compañeros, que la han ayudado.

Dijo que "el primer año me costó un poquito porque había dejado de cursar a los 12 años, aunque después estudié enfermería que eran 31 materias, pero hacía más de 30 años que no agarraba un libro para estudiar, aunque sí para leer".

Cuando le comunicaron que se había convertido en abanderada de este Centro de Enseñanza de Nivel Secundario situado en Sucre 1540 de barrio Policial se quedó en shock. "No lo podía creer cuando me lo dijeron, me temblaban las piernas" y consideró que "es un gran orgullo".

De todos modos no piensa dormirse en los laureles. Una vez que termine el año que le resta para completar el cursado, "hay posibilidad de continuar, porque me encanta".

Herminda consideró que "el que quiere estudiar, aunque sea mayor, lo puede hacer".

Y dejó un consejo para jóvenes: "Estudiar es el futuro, no abandonen, porque si hoy en día no tienen el secundario, no tienen trabajo en ningún lado".