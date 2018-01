Se quemaron más de 120.000 hectáreas y sigue la lucha para apagar el incendio

El funcionario no pudo precisar la cifra exacta y señaló que "los números de las pérdidas los vamos a tener luego de que se apaguen todos los focos activos. Además se va a evaluar cuánto ganado se perdió y la cantidad de alambrado destruido por las llamas".

Thome aseguró que "se está trabajando en tres focos distintos, uno ubicado en la ruta 203, otros sobre la 188 y en la ruta 146".

Según el vocero de prensa 32 brigadistas nuevos de La Pampa y Córdoba llegaron a reforzar la tarea de los colaboradores mendocinos que tomaron su primer descanso. "Es que el cansancio puede provocar errores que no podemos admitir", dijo Thome.

En este complicado escenario señaló que "el tiempo no nos ayuda, mucho calor y vientos que pueden avivar el fuego por eso se testa trabajando en picadas para contenerlo".

También admitió que "la noche del domingo y la madrugada del lunes fueron buenas en materia de tiempo porque disminuyó la temperatura y nos ayudó a ingresar a los campos para combatir las llamos, situación que no ocurrió los día anteriores".

Esta buena noticia ayudó a que disminuyeran las columnas de fuego y los focos son más pequeños aunque siguen activos.

Por último mencionó que "por ahora no necesitamos ni agua ni hielo en la base de Monte Comán. Tenemos los freezers abarrotados de hielo y no tenemos donde guardarlo" y agradeció "la ayuda de la población que se acerca ofreciendo ayuda pero por ahora no la necesitamos".

