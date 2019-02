Secundaria: analizan que los alumnos puedan pasar de año con más de tres materias desaprobadas

Es que desde el lunes todos los docentes secundarios participan de unas jornadas que van concluir el viernes de esta semana donde se trabaja en función de unos documentos preliminares que proponen cambios al actual régimen educativo, entre ellos la posibilidad de que los alumnos puedan pasar de año con más de tres materias desaprobadas.

En este contexto, la supervisora de educación técnica, Laura Istok, aclaró que "por ahora no hay nada normado, se está trabajando en varios aspectos para modificar las estructuras actuales de enseñanza y adaptar los modelos a la actualidad".

En ese sentido dijo que "no sólo trabajamos en la hipótesis de que los chicos puedan pasar de año debiendo más de tres materias complementarias que no son correlativas, también se analizan nuevos esquemas de evaluación e incluso módulos de trabajo que podrían modificarse".

Se trata de propuestas que serán analizadas luego en la DGE que emitirá la próxima normativa que está inmersa en el programa "Escuela 2030", un proyecto que se está armando desde hace dos años y medio.

"La idea es que los alumnos formen parte del sistema, ellos demandan cambios también", dijo Istok y agregó que "tenemos un plan de estudio y programas para que los chicos no fracasen en el año.

En resumen, la idea es que la aprobación o no de algunas materias complementarias, no correlativas, no impidan su desarrollo en el nivel secundario. "En algún momento las van a tener que rendir y aprobar para obtener el título secundario", explicó la supervisora.

Por ahora se trabaja en borradores en todas las escuelas de ámbito público y privado. Las conclusiones se van a enviar a la DGE, que luego modificará o no la normativa vigente.

