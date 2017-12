Según el Ministerio Público, los robos bajaron un 20% en el Sur

Según datos del Ministerio Público Fiscal, el delito en el sur provincial bajó un 20 por ciento desde la implementación de la reforma judicial.

Los porcentajes fueron dados a conocer por la coordinadora del Ministerio Público (que es el ente que maneja a los fiscales), Teresa Day, que este jueves estuvo visitando San Rafael.

"Ha bajado el delito un promedio de entre el 20 y 28 por ciento, bajó en robos, robos agravados y hurtos; hubo una baja en toda la Segunda Circunscripción Judicial (San Rafael, Alvear y Malargüe), esto es porque desde el Ministerio Público se está dando respuesta con investigaciones rápidas y resoluciones de las causas".

Cabe recordar que tras 17 años de convivir en la provincia con dos Códigos Procesales distintos, el 1 de agosto pasado entró en vigencia en el Sur el "nuevo" Código donde las instrucciones de las causas penales está en manos de los fiscales, entre otras modificaciones.

Ayudantes fiscales: dos renuncias y un echado

En cuanto a los ayudantes fiscales, que reciben las denuncias en las comisarías y trabajan en relación con las fiscalías, Day informó que no está previsto en el presupuesto 2018 nuevos cargos pero que sí están los concursos hechos para hacer los reemplazos necesarios.

"Fuimos claros que a veces es una vocación muy dura, el delito no tiene horario, o sea que tienen que estar siempre a disposición del fiscal; hay unos que han renunciado porque no se han sentido cómodos y uno porque no obedecía las órdenes".

Fueron dos los ayudantes que renunciaron y uno que fue cesanteado.

