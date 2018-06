Taxista que persiguió a Encinas: "Me pasó como a 100"

Pablo Del Pozzi es el chofer que tras el violento impacto entre el VW Gol de Encinas y la moto de Quiroga persiguió al joven hasta su casa. En diálogo con Canal 6 reconstruyó cómo fue todo y contó lo shockeado que quedó al ver la escena.

"Yo estaba parado acá en el semáforo en rojo (que hay por Granaderos frente a la terminal), miro por el espejo y atrás veo un auto a altísima velocidad, observo que pasa General Paz a la velocidad que venía; cuando viene llegando a mí venía por el mismo carril, creí que me iba a impactar y cuando viene llegando me pasa por la izquierda como a 100 km/h más o menos". Del Pozzi añadió que "la moto venia desde la derecha cuando va pasando, él cruza San Martin y la impacta".

Luego de eso siguieron unos segundos de confusión y aparentemente al conductor se le había parado el auto, aunque luego lo arrancó. "Veo a un compañero mio taxista que me dice seguilo, seguilo, yo lo sigo veo que sale por Teles Mesenes y en Paula Albarracin dobla a la izquierda. El chico se había bajado y estaba en el frente del auto mirando los daños del vehículo. Me bajé y le dije 'atropellaste una persona aparentemente la has matado'. Primero me lo negó y a los segundos me dijo 'tenes razón no alcancé a frenar no la vi a la moto".

Sobre el estado del joven, dijo que "apenas empecé a hablar con el no concordaba las palabras, cuando se metió a la casa llamé al 911 y cuando sale y me escucha que estoy hablando al 911 empieza a hacer marcha atrás, le crucé el taxi y le impedí la fuga, al minuto aparecieron tres móviles, entraron a la casa y lo detuvieron".

Del Pozzi contó todo con evidente conmoción. Aseveró que "fue un hecho muy shockeante para mí, cuando vi la mujer como voló por el aire, supuse que la había matado por la violencia del impacto; me costó unos segundos reaccionar, me quedé shockeado viendo el cuerpo de la mujer".

Dice que no pensó mucho antes de comenzar a seguirlo pero que se le vino a la cabeza el hecho de la calle Pedro Vargas (donde murió Kevin Disparti y el conductor huyó). Pensó que "sino hacemos algo va quedar impune como ese hecho". Tras dos semanas el conductor fue detenido.

En este caso, Mariano Encinas fue imputado por "homicidio culposo agravado por la fuga". Una pena que por el agravante tiene de 3 a 6 años de prisión (Art. 84 bis).





