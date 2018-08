Tensa jornada en el primer día del debate por la muerte de Genaro Fortunato

A sala llena con la presencia de los padres, familiares y amigos de ambos protagonistas, Julieta Silva declaró con la anuencia de sus abogado defensor Alejandro Cazabán.

La mujer de 30 años, madre de dos hijos, contó su versión de los hechos que empezaron el viernes cerca de las 19.30. Entre sollozos, llantos y con la voz quebrada Julieta narró cómo se armó la nche, donde cenaron, con quienes compartieron la movida nocturna en Mona y lo que sucedió a la salida del bar cuando ocurrió el fatal accidente que le costó la vida al joven rugbier.

Admitió que durante la tarde, a pesar de la llovizna, manejó sin anteojos y no tuvo percance alguno y agregó que "después del restorán donde comimos con unos amigos empezó a conducir Genaro".

Lo más jugoso del relato empezó cuando contó lo que ocurrió en el bar Mona y a la salida cuando arrancó el auto y luego sin "darse cuenta" atropelló a Genaro.

Julieta confirmó, según su versión, que "en el interior del bar hubo un encontronazo verbal entre Genaro y uno de los mellizos Maure" y agregó que "Genaro estuvo sacado porque en el pasado habrían tenido una disputa".

Esta situación motivó que el joven rugbier y Julieta decidieran irse del bar porque según la mujer "Genaro le contó que uno de los Maure (son hermanos mellizos) lo había empujado.

A la salida del bar, Genaro trastabilló y se golpeó contra una de las barandas. Julieta señaló que "lo abracé y lo tranquilicé para que nos fuéramos del lugar".

Luego caminaron juntos hasta el Fiat Idea de Julieta que estaba estacionado sobre El Chañaral y Genaro subió del lado del conductor. "Ya nos íbamos pero Genaro se bajó y yo me cansé", dijo Julieta y añadió que "arranque el auto, dí marcha atrás para salir y apareció Genaro que me golpeó tres veces la ventanilla, fue la última vez que lo vi con vida".

Silva inició el recorrido rumbo al norte por El Chañaral, hizo 150 metros, dobló en U y retornó hacia la ruta 143.

"Fui a buscarlo, tenía la mochila de él con su celular y las llaves de su casa", mencionó la imputada y agregó que "iba mirando para los costados hasta que tuve la sensación de haber pisado un pozo, seguí unos metros hasta que apareció el "trapito" que me hizo señas con las manos para que frenara la marcha", recordó Julieta.

La joven continuó con el relato y dijo que "pensé que me venía pedir plata pero me dijo que había atropellado a la persona que estaba conmigo. Me bajé del auto miré hacia el costado derecho y estaba ahí tirado".

El "trapito" le habría dicho que Genaro estaba muerto y Julieta se acercó a pocos metros del cadáver. "Ahí lo reconocí por la campera bordó", explicó Silva y agregó que "hice dos llamados, uno a mi ex marido y otro a una amiga pidiéndole ayuda".

En resumidas cuentas,Julieta mencionó que después de este detalle no se acordó de nada más.

Luego el fiscal y el abogado de la querella, "Tíndaro Fernández" hicieron algunas preguntas y pusieron foco en la visión de la imputada y en la relación que tenía con Genaro.

Terminada la declaración hubo un pequeño cuarto intermedio y luego declararon como testigos los tres hermanos de Genaro. Una de las hermanas dijo haber escuchado un audio en el que "una mujer decía que Julieta se enteró esa noche del embarazo de la ex novia de mi hermano".

El debate continuará este lunes por la tarde y se extendería hasta fin de mes. Más de 50 testigos desfilarán por los Tribunales en un juicio que despertó el interés de los medios locales y nacionales.





Una jornada intensa se vivió este martes en el inicio del debate por la muerte de Genaro Fortunato ocurrida la madrugada del sábado 9 de septiembre del año pasado cuando Julieta Silva lo atropelló, le pisó la cabeza y lo mató.