Tras la fuerte tormenta: "Cada vez hay menos gente que quiera trabajar en el campo"

Una fuerte tormenta se desató en la tarde de este lunes en parte del oasis productivo de San Rafael. Si bien el granizo no fue muy grande, sí fue mucha cantidad y con viento, por lo que provocó serios daños en fincas de distritos como Rama Caída, Cañada Seca y Cuadro Benegas.

El fenómeno comenzó poco después de las 16 y de acuerdo al recorrido que hizo un equipo periodístico de UNO San Rafael y Canal 6 tuvo la particularidad de tener un recorrido "en franjas" haciendo que fincas ubicadas a poca distancia tengan daños muy disimiles.

Una zona muy afectada fue Rama Caída. Allí, en la zona de Rincón del Atuel, un joven productor se lamentó por el granizo pero sobre todo por la falta de precio de la fruta este año.

"Cayó mucho granizo sin viento, esto son las reglas del juego pero jode más los precios, que se pierde la fruta cuando está sana, más que el granizo o la helada que han venido siempre; el tema que jode es que lográs cosechar y se pierde la mayoría de la fruta", dijo Pablo Gjurich.

"Molesta -añadió- que no haya valor ni interés, que nadie quiera trabajar, que los costos no existen, eso da más bronca que el granizo, que también da bronca".

Pablo evaluó que esta situación viene de hace años "y cada vez se agrava más, por ahí miran para otro lado no se le presta la atención necesaria a esto que es el primer escalón de la cadena".

Ya casi resignado a la triste realidad, sentenció que "cada vez hay menos gente que quiera trabajar en el campo, se hace más turismo, no es que sea poco importante el turismo pero yo me he criado en la tierra y para mi lo primero es esto".

Una voz que refleja a las claras la realidad del agro local , más allá de una tormenta más o menos.





pablo gjurich productor .jpg