Tres ex policías fueron detenidos por causas de lesa humanidad

La medida que fue solicitada por el juez federal local Eduardo Puigdéngolas la llevó a cabo la Unidad Investigativa, que detuvo en sus domicilios a los tres ex policías.

Se trata de los ex comisarios Ángel Videla (70), Luis Di Filippo (67) y el ex suboficial Héctor Carricondo (73). Ellos junto a el ex comisario Norberto Mercado (actualmente en prisión domiciliaria) están acusados en 17 causas por privación ilegítima de la libertad y tormentos.

Además se abrió otra causa contra el ex comisario Oscar Pérez por la desaparición de Hugo Montenegro. Pérez fue condenado a prisión perpetua (apelada por sus defensores) en el megajuicio local por crímenes en la Dictadura y está detenido en la Cárcel de San Rafael.

En este escenario los tres detenidos fueron trasladados al Juzgado Federal y luego se los derivará a la Cárcel, según informaron fuentes judiciales.

Las medidas se realizaron por la mañana en el distrito de El Cerrito, en el barrio Policial y en una dirección del centro de la ciudad.



Luego del segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael se habló de profundizar la investigación de hechos mencionados por testigos y víctimas, por lo que no se descartó un tercero debate oral a futuro en el departamento.

Dos ex comisarios y un ex suboficial de la Policía de Mendoza fueron detenidos este miércoles por la mañana por orden de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad.