Turf y ocho bandas de San Rafael en la "Primavera en el Parque"

Miles de jóvenes confluirán el viernes 21 en el parque Hipólito Yrigoyen para festejar el Día del Estudiante y celebrar la llegada de la primavera.

A partir de las 11 de la mañana comenzarán las actividades artísticas y deportivas organizadas por las áreas municipales de Cultura y Juventud.

Las bandas musicales (8 de San Rafael y 1 de Buenos Aires), comenzarán a tocar desde las 3 de la tarde, siempre con entrada libre y gratuita.

Simbiosis, Larry's, Aurelia, El Descarte de Charly, Cerro Dublín, Yolanda, Índigo y La Funes Bang, serán los grupos sanrafaelinos que tocarán en el escenario mayor de la "Primavera en el Parque".

El gran cierre estará a cargo de Turf, con sus clásicos "Loco un poco", "No se llama amor", "cuatro personalidades", "Pasos al Costado" y "Yo no me quiero casar y usted", además de la presentación de sus nuevos temas.

Para tranquilidad de madres y padres, se diagramó con la Policía de Mendoza un operativo de seguridad para disuadir y evitar cualquier tipo de incidente en la jornada.

En el espacio musical del parque Yrigoyen habrá presencia policial, de Defensa Civil, bomberos y médicos y enfermeras municipales.