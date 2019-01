Turismo: flojo inicio de la temporada y esperan repunte la próxima semana

La temporada alta de turismo en el departamento comenzó floja y lo atribuyen a la crisis económica que vive el país. De todos modos esperan un repunte a partir de la segunda semana de enero.

"La temporada en San Rafael comienza después de Reyes Magos, hay muchas consultas, para la primera quincena estamos en un 60% de reservas, se puede decir que la base está", dijo a UNO San Rafael el director de Turismo, Javier Muñoz.

Y añadió que "si bien esos números no son descollantes, creemos que por lo menos podemos llegar a lo registrado el año pasado, cuando hubo un promedio de 70% con picos de 82%. Eso es lo que buscamos para el mes de enero".

El funcionario recordó que en momentos de crisis económica "lo primero que se afecta es el ocio y entonces la gente prefiere ahorrar o gastar en otra cosa antes que viajar".

Para intentar contrarrestar en algo este efecto "hemos hecho mucho hincapié en Chile y en la Patagonia" para intentar sumar visitantes de esos mercados.

Consideró que, tras un primer relevamiento en hoteles, ya han detectado visitantes del sur argentino y esperan chilenos en febrero cuando entren en vacaciones.

Muñoz también destacó el esfuerzo del sector privado "que no ha trasladado en forma directa la inflación hacia sus precios, lo que nos ha permitido seguir siendo un destino competitivo y hoy nos encontramos en la media, no será un destino caro ni barato, sino accesible"

Gonzalo Tortosa, presidente de la Cámara de Turismo, hizo un panorama similar al de Muñoz. "Estamos preocupados por cómo hemos empezado el año. El 1 y 2 de enero la ocupación promedio fue del 45% al 50%, por debajo e la media que se da en la primera quincena habitualmente".

No obstante, coincidió que a partir del día 6 empieza el fuerte de la temporada de verano y "estamos viendo que la segunda quincena de enero va a ser mejor que la primera".

Además, "la forma de viajar del turista ha cambiado y muchos ya no hacen reserva con anterioridad, estamos esperando a esos que vienen sin reservas o que lo hacen unos días antes. Eso puede hacer mejorar el nivel de ocupación, lo que no va a mejorar es el poder adquisitivo. El turista trae para el combustible, el alojamiento y la comida y no hay mucho más para gastar".

El empresario también apuesta a la llegada de chilenos a través del Pehuenche como resultado de la promoción realizada en diciembre en la Región del Maule "Con la diferencia cambiaria que existe, con el 50% que gastan en Chile se pueden tomar unas excelentes vacaciones en San Rafael".