Turismo invernal: "Nos conformamos con llegar por lo menos al 75% de ocupación"

El sector turístico se encuentra a la expectativa para las inminentes vacaciones de invierno que comenzarán el feriado del 9 de julio y se extenderán hasta fin de mes.

Es que si bien las reservas no son muy alentadoras con un promedio del 46% para la primera quincena y un 52% para la segunda, el director de Turismo del Municipio, Javier Muñoz, señaló que "muchos visitantes van a llegar sin reservas, eso lo estuvimos viendo los últimos fines de semana largos". Y agregó que "no me gustan los pronósticos pero con un 75% de ocupación nos vamos a dar satisfechos".

En este escenario con visitantes que se fijan mucho a la hora de consumir, la apuesta y las campañas de promoción estuvieron centradas en los fines de semana de esquí para que San Rafael sea el lugar elegido para la primera noche y la última.

"Esa es una apuesta que estamos explotando al igual que las visitas a las bodegas como alternativa para quienes se queden en la ciudad", dijo Muñoz, y anticipó que "vamos a tener una movida cultural en Valle Grande (se está definiendo el lugar) y teatro todos los días para los niños en el Parque Infantil".

Reservas

49,36% de reservas es el promedio que existe hoy para el mes de julio. El objetivo es que esa cifra se convierta en un 75% de ocupación, de acuerdo a las expectativas del sector.