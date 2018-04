UEC: "Los feriados puentes tienen solo alcance para los empleados estatales"

En este contexto, a las puertas de otro fin de semana extra largo declaró que "estos feriados puentes tienen sólo alcance para los empleados estatales. El empleado de comercio va a trabajar sábado y seguramente el lunes".

En cuanto al martes "Día del Trabajador", fue tajante y dijo que "no se permitirá actividad alguna, si algún supermercado chino quiere abrir lo vamos a notificar como el año pasado cuando hicimos cerrar varios".

Respecto a lo que suceda el domingo mencionó que "trabajarán los supermercados como siempre y los negocios vinculados con el turismo".

El titular de la Unión de Empleados de Comercio (UEC), Luis Lucchesi explicó que el próximo lunes es un día no laborable y optativo para el comercio. "Al que trabaje no se le va a pagar doble", señaló y confirmó que "el martes no se negocia porque es uno de los cuatro feriados en el año que el trabajador mercantil no trabaja".