Un cadete de policía encontró una billetera con $13.200 y la devolvió

Tomás Agustín Manzanares es un cadete de policía que encontró una billetera extraviada con 13.500 pesos en la nueva terminal de ómnibus, se tomó el trabajo de averiguar de quién era y la devolvió. Una acción que debería ser algo normal, en la sociedad que estamos viviendo se convierte en un hecho a destacar.

María Páez es la dueña de la billetera, quien se mostró sumamente agradecida, ya que el dinero no era de ella y su pérdida implicaba sumar un nuevo problema al mal momento económico y familiar que atraviesa.

La mujer perdió la billetera con la plata, documentos y tarjetas el jueves antes de subir al colectivo de las 17 que la trasladó a Monte Comán, donde reside. El dinero era de un conocido que le había pedido que lo retirara aprovechando que ella había viajado a la ciudad.

El joven aspirante a policía, al que le restan cuatro meses para terminar el curso en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), halló la billetera la tarde del jueves cuando se aprestaba a tomar el micro a Goudge, donde tiene domicilio.

Tomás encontró la billetera debajo de un banco de la terminal cuando estaba acomodando su bolso, miró a sus costados para buscar a los posibles propietarios y no vio a nadie. En el interior de la billetera halló un documento y recorrió la terminal en busca de la mujer de la foto pero no la encontró.

Entonces informó del hallazgo a su instructor a través del grupo de Whastapp que tienen en el IUSP y de esa forma una cadete, oriunda de Monte Comán, avisó que conocía a la mujer y se puso en contacto con su hija.

María Páez iba en el colectivo rumbo a Monte Comán y a la altura de la escuela Güemes de La Llave recibió la llamada de su hija avisándole que había perdido la billetera y a su vez que también había aparecido, lo que le hizo "volver el alma al cuerpo", como se dice popularmente.

Es que "esta semana he tenido varios problemas y he andado muy despistada. Había retirado plata de alguien que le hago un favor cada vez que voy al centro. No me había dado que se me cayó", contó María a UNO San Rafael.

Explicó que al principio el cadete no pudo ubicarla por el lugar de residencia porque en el documento figura su domicilio anterior, en San Martín.

María está doblemente agradecida porque le iba a ser difícil devolver el dinero. Es que el lunes pasado "fui a cobrar mi sueldo y mi boleta me vino en cero", a causa de un error de alguien que no dio de baja una mutual que le siguió haciendo un descuento que no corresponde.

"He tenido muchos problemas –añadió-, soy pensionada, voy a cobrar y me vino 99 centavos, tengo que pagar el alquiler y me sacaron todo. Todos los días de la semana he viajado para hacer los trámites para que me devuelvan el sueldo. Encima tengo un cuñado internado que le hicieron una operación el día 19 y el sábado 2 lo operaron otra vez".

"Dios puso en mi camino a este chico, gracias que fue él quien encontró la billetera y no otra persona que no me hubiera devuelto el dinero", concluyó María.