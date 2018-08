Un testigo dijo haber visto cómo Julieta Silva atropelló a Genaro

Es que un testigo aportado por la Fiscalía y la querella admitió haber visto el accidente en el que murió Genaro. El joven que salió antes del bar junto a unos amigos declaró que estaba sentado en su auto cuando vio que Julieta arrancaba su vehículo a gran velocidad con rumbo hacia la calle Las Vírgenes.

Allí a 60 metros de donde estaba estacionado vio un cuerpo tirado sobre la calle El Chañaral y una luminaria que estaba a unos 5 metros de la figura de Genaro Fortunato. Luego según el testigo observó como Julieta regresaba con su vehículo , a unos 50 kilómetros por hora, y arrollaba a el ex rugbier.

También fue testigo, según sus palabras, de la reacción del "trapito" que aparentemente hizo señas antes de que Julieta atropellara a Genaro. Es más utilizó un pizarrón para ejemplificar toda la escena que terminó con la vida del joven de 24 años.

Esta versión fue ratificada por otros dos amigos del testigo que aguardaron afuera del recinto y luego dieron su testimonio ante los jueces., En ese sentido no hubo contradicciones entre los 3 amigos que junto al "trapito" fueron testigos presenciales del accidente que le costó la vida a Genaro.

Pero además de estos valiosos testimonios, hubo otros que fueron realmente sorprendentes sobre todo el de los amigos que estuvieron con la pareja esa noche. Es que ellos afirmaron que hubo una pelea verbal muy fuerte dentro de Mona y que uno de ellos tuvo que separar a Genaro de uno de los mellizos Maure.

Esta versión de los hechos contradice los dichos de uno de los gemelos que solo habló de un entredicho que no pasó a mayores.

Según el testigo que habló en esta jornada, "Genaro estaba muy molesto y muy enojado por lo que sucedió en el interior del bar".

Otra amiga de la pareja que también dio su testimonio narró a qué hora llegaron a Mona.. Cerca de las 3 y luego a las 5 ella decidió retirarse junto a la pareja con el objetivo de que se fueran a otro bar.,

Esta mujer, amiga de ambos, se fue en su auto y cerca de las 5.30 llamó a Julieta pero no hubo respuesta alguna. Supuso que la pareja se había ido a tener sexo y desconocía lo que sucedió a la sañida del bar.

Otro testimonio valioso lo dio la entrenadora y amiga íntima de Julieta que confirmó haberlos visto cerca de las 22 cuando iban hacia un restorán. Dijo que "llovía y que Julieta manejaba sin lentes".

Esta mujer volvió pasadas las 5.30 al lugar donde ocurrió el accidente. Es que la ex pareja de Julieta, Pablo Tabanera, la llamó porque estaba con los chicos y se enteró por Julieta del accidente que le costó la vida a Genaro.

La mujer se contactó dos veces por teléfono con Julieta y una por mensaje donde Silva le envió el número del teléfono de un abogado.

También aportó algunas características de Genaro relacionada con sus celos y confirmó que el rugbier le dijo a su mamá que él y Julieta estaban de novios.

Por último la querella pidió que no declararan la ex novia de Genaro y madre de su único hijo y la ex pareja de Silva sin embargo ese pedido no prosperó porque la defensa encabezada por Alejandro Cazabán convenció al Tribunal de lo importante que eran esos testimonios para la causa..

Perlita

Durante el debate el papá de Julieta se dio cuenta que su hija no se había puesto los lentes y le pidió a la hermana de Julieta que le acercara una mochila.

Julieta observó el movimiento, tomó la mochila y del interior sacó los anteojos que finalmente usó durante el resto del debate.

Una jornada movida y jugosa se vivió este miércoles durante el quinto día del juicio por la muerte de Genaro Fortunato que fue atropellado el 9 de septiembre por Julieta Silva a la salida del bar Mona.