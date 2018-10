Una multitud acompañó a los estudiantes en la Farándula

La gran fiesta , en búsqueda de los ganadores, comenzó pasadas las 20 cuando los carros iniciaron la marcha por El Libertador y Corrientes hacia el kilómetro Cero donde se instaló un gran escenario.

Allí se ubicó el jurado compuesto por funcionarios públicos, artistas y periodistas que emitieron su voto para elegir a los ganadores.

Lo cierto es que hubo mucho color en las calles del centro donde la gente se acercó a disfrutar de esta muestra de ingenio, esfuerzo y talento.

Si bien todo se desarrolló normalmente, la perla gris fue la no presentación de uno de los carros que cuestionaba la educación pública. Las autoridades de la escuela Manuel Belgrano de Salto de Las Rosas consideraron no participar para no generar más polémica.

Después del paso de las categorías especiales, jocosas y alegóricas, se votó y se conocieron a los ganadores,

En jocosos el premio mayor se lo llevó la escuela El Nevado de Goudge que presentó un carro denominado "En tren ando". El segundo puesto fue para "Me faltan huevos para decir lo que siento" de la escuela. Bernardino Izuel de Villa Atuel y la tercera posición para "La Y Griega" de los chicos de la escuela . Francisco García de Las Malvinas.

En alegóricos, los ganadores fueron los chicos de Real del Padre con "ARA San Juan" que recordó a los marinos que perdieron la vida tras el hundimiento del submarino que aún no fue hallado. Los alumnos ganadores estudian en la escuela Seizo Hoshi.

La segunda posición fue para "Lo Esencial es Invisible a los Ojos"de la escuela. Abelardo Arias Balloffet de ciudad y la tercera colocación se la llevó "Amar nunca significó maltratar" de la escuela Pascual Iaccarin que basó su temática en el flagelo de la Violencia de Género.



El cierre de la gran muestra estuvo a cargo de una banda musical que hizo bailar a los chicos.

Fotos: Gentileza Municipio de San Rafael







