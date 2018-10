Vacunarán más de 13 mil niños de San Rafael contra el sarampión y la rubéola

Se lleva adelante la vacunación contra el sarampión y la rubéola en niños de 13 meses a 4 años. La campaña comenzó el 1 de este mes y se extenderá hasta el 30 de noviembre.

Se trata de una dosis adicional y obligatoria, es gratuita y no requiere orden médica.

En el Sur mendocino hay un universo de 19.500 chicos comprendidos en esa franja etaria, de los cuales 13.500 se encuentran en San Rafael, según cifras oficiales.

"Se están visitando todos los jardines de cuatro años de todas las escuelas de la DGE, jardines maternales y algunos privados. Nos está ayudando gente de Cruz Roja y el personal de cada centro de salud visita la escuela que tiene en su zona", informó Gladis Marín, encargada del Vacunatorio local.

Indicó que las mamás pueden llevar a sus hijos "a cualquiera de los 50 centros de salud que tiene nuestro departamento y al Vacunatorio en los horarios de atención al público (De lunes a viernes de 7.30 a 13.30 y los sábados hasta las 11.15)".

Marín explicó que a los doce meses de vida se aplica la triple viral, pero cada cuatro o cinco años se hace una campaña para captar a los que no fueron vacunados y a los niños que "inmunológicamente su organismo no está preparado y no crea anticuerpos protectores contra el sarampión, rubéola y paperas".

Por eso, añadió la encargada del Vacunatorio, "le pedimos especial colaboración a los pediatras cuando hagan los controles de niños sanos que recomienden la vacuna".