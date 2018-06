Vecinos reclamaron medidas de seguridad vial donde murió Marcela Quiroga

Un grupo de vecinos y de motoqueros reclamó en el cruce de San Martín y Teles Meneses por medidas de seguridad vial para evitar que sigan ocurriendo siniestros y muertes. Mientras algunos piden una rotonda, otros prefieren un semáforo.

La protesta se hizo en este cruce conflictivo que hace una semana se cobró la vida de Marcela Quiroga, una madre de 46 años que iba en moto a su trabajo cuando fue atropellada por Mariano Encinas, jugador de Huracán que iba alcoholizado.

Quienes están pidiendo medidas de seguridad vial se dividen entre quienes prefieren la rotonda y el semáforo. Los primeros argumentan que la rotonda es preferible porque el semáforo, sobre todo de noche, no será respetado.

"Todos los meses hay cuatro o cinco accidentes, ya hay tres muertos acá y los que no se saben porque están internados. Queremos una rotonda, semáforo no porque no lo van a respetar. Que venga el que tenga que hacerse cargo" dijo Hugo Luna, un vecino.

Añadió que "tenemos miedo por todos, no puede ser. Que hagan una buena rotonda con unas buenas luces. Es increíble la velocidad que toman acá los vehículos. Pasar con los chicos de la escuela es imposible".

Por su parte Rubén de Vicente, de un grupo motero, expresó que "nos hemos juntado para pedir un semáforo, no queremos rotonda, a los motociclistas cuando giramos en una rotonda nadie nos respeta. Además porque muchos niños tienen que cruzar la calle".

Otra vecina agregó que "hace dos años pedimos que pongan un semáforo y me dijeron que juntáramos firmas. Ya junté ocho planillas".





