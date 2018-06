Vecinos se manifestarán en la esquina donde murió Marcela Quiroga

No es el único cruce de San Rafael donde se da la reiteración de siniestros viales, pero en San Martín y Teles Meneses la problemática es importante y una persona acaba de morir . Por esta razón los vecinos han programado una manifestación para este viernes a las 19 pidiendo medidas urgentes.

El flagelo vial sanrafaelino no para de agravarse y los motivos, que pueden ser varios, muchas veces giran en torno al exceso de velocidad, el no respeto de las prioridades de paso (¿y falta de conocimiento de las mismas?) añadido en ocasiones al consumo de alcohol u otras sustancias.

Semáforos, pianitos, badenes, rotondas, cámaras y demás se turnan para intentar frenar la "locura" pero si quien se sube a un vehículo (el que sea) no tiene cuidado ni para sí mismo, ,es complicado.

Por lo pronto los vecinos de la zona donde murió Marcela Quiroga, arrollada por Mariano Encinas, se harán oír este viernes a las 19. La manifestación iba a ser el martes pasado pero como se debe dar aviso a las autoridades cuando se va cortar la calle, lo pasaron para esta fecha.

Testimonios

Reunidos en el lugar para convocar al resto, algunos vecinos hablaron sobre la problemática de esta confluencia de las calles San Martín, Teles Meneses y Granaderos.

"Se programo para este viernes para pedir justicia por esta chica y por todos los accidentes que hay en esta avenida", dijo una vecina que añadió: "Me golpeó mucho el viernes a la mañana (por el 15 de junio) hubo un accidente y yo dije 'hasta que no haya un accidente fatal no se va hacer nada' y el sábado me desperté con esta victima fatal".

Otra vecina manifestó su preocupación por los chicos que tienen que cruzar estas calles para ir a la escuela. "Tengo hijos que se van en la mañana y vuelven al mediodía y este cruce es un peligro, es una locura, no pueden ir solos a la escuela, tenemos que acompañarlos".

Otro vecino señaló que "es raro la semana que no tenemos un accidente y hoy lamentamos la vida de una vecina; esto es un desastre, todo el mundo cree tener la pasada, es una autopista".

Finalmente dijo que "el semáforo de General Paz frente a la terminal no lo respetan, no sé si otro semáforo será la solución, tal vez una rotonda".



La manifestación se hará en San Martín y Telles Meneses