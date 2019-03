Vialidad Nacional no cobrará el canon para la tradicional caminata de los veteranos de Malvinas

La noticia fue confirmada por Martinez quien señaló que "el jueves me llamó el secretario del responsable de la Zona Cuyo para avisarme que no nos iban a cobrar el canon estipulado por utilizar la ruta 143 para la caminata" y agregó que "luego la noticia me la confirmó, por la tarde, José Cortizo".

En principio corrió la versión de que Vialidad Nacional iba a exigir ese tributo para que los veteranos pudieran usar la avenida Hipólito Yrigoyen y la ruta 143 para llegar al monumento de los ex combatientes.

Desde CEVEMA anunciaron que ese dinero no lo podían pagar y que probablemente la caminata, previa a la vigilia del 2 de abril, no se iba a realizar.

En este contexto y luego de la buena noticia, Martínez confirmó que "partiremos el 1 de abril a las 20.30 desde la Rotonda del Mapa rumbo al monumento" y anticipó que "en esta ocasióin es muy probable que nos acompañen los cadetes de la Policía y de la Penitenciaria".

Aumentos

En cuanto al incremento de la pensión provincial hacia los veteranos, el presidente de CEVEMA se mostró satisfecho por el aumento otorgado que será del 23.7% retroactivo al primero de enero y pagadero en 4 cuotas.

En ese sentido destacó la reunión que tuvo , junto a otro veterano de Mendoza, con el ministro de gobierno , Lisandro Nieri. "Nos escuchó y entendió la problemática que padecemos. El aumento no alcanza pero es importante que se haya reconocido el atraso", agregó e informó que "en marzo y abril se van a pagar las diferencias retroactivas y a partir de octubre vamos a estar cobrando $13.800 por mes".

En este contexto anunció que "desde ahora vamos a dejar de tramitar los certificados de supervivencia y será el Registro Civil el que se encargue del tramite" y agregó que "también se llegó a un acuerdo para que se agilice el pago de las pensiones a las esposas de los veteranos muertos".

En ese aspecto resaltó que "con el libre deuda de ATM y el certificado de defunción las viudas cobraran el beneficio a los dos meses de fallecidos sus esposos.

Reunión clave

La semana entrante, anunció Martinez "habrá una reunión con los responsables de PAMI en Mendoza para solucionar los déficit en la atención médica que tienen los veteranos en el sur de Mendoza. "Queremos llegar a un acuerdo, que nos escuchen porque la atención en el sur es muy mala", explicó el presidente.

