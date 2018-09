Video: iba pasando y se robó una ventana en exhibición

Un joven se robó descaradamente una de las ventanas que habitualmente están en exhibición en la entrada de "Acosta Vidrios" y quedó registrado en una cámara de seguridad.

El ladrón iba caminando por la vereda, se ató los cordones, o disimuló hacerlo, para esperar que pasara alguien y luego tomó la abertura y se la llevó. Toda la secuencia con el "pucho" en la boca.

Alberto Acosta, dueño del local ubicado en Chile 249, contó a Canal 6 que "el viernes a las 11 de la mañana salí al Rapipago y me habré demorado diez minutos, cuando volví me faltaba una ventana que estaba en la vereda".

Tiene un costo de 3500 pesos pero lo que más le duele al comerciante es la impunidad con que actuó. "Es muy caradura para robar, no le importa nada. Ya no se puede dejar nada afuera tranquilo". Recordó que "siempre saco un montón de aberturas a la vereda y nunca me ha pasado nada". Encima "nadie vio nada pero estaba lleno de gente" la zona.

Alberto se siente impotente "porque me roban y no puedo hacer nada". No realizó la denuncia pero pidió al joven ladrón que "si la tiene por ahí que la devuelva, no va a haber problema, que no robe al pepe". Además "porque la ventana es de un cliente, no es mía".