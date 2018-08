Video: "Tuve la sensación de pisar un pozo" y "un chico me dijo: 'lo atropellaste"

"Fue la sensación de que había pisado un pozo", manifestó Julieta Silva sobre el momento del atropello a Genaro Fortunato, en la declaración que abrió la primera jornada del juicio por la muerte del joven rugbier.

Contó que tras esto "vi que venía cruzando un chico por el medio de la calle hacía m", en referencia al "trapito".

Agregó que "me hace seña, pensé que me quería cobrar, bajé la ventanilla y me dijo 'lo atropellaste'. Le pregunté a quién y dijo: 'atropellaste al chico que estaba con vos", yo no le creía".

