Violento asalto a ancianos: "Tuve miedo por mi esposa, a mí ya me habían pegado"

La víctima, un conocido concertista de guitarra que no quiso dar su nombre, contó a Canal 6 que "los ladrones saltaron un portón, dieron la vuelta, rompieron la puerta de la lavandería y nos sorprendieron cuando dormíamos".

El hecho sucedió este jueves a la madrugada y según el hombre "fue muy violento, ellos estaban muy agresivos, pedían dinero, me amenazaron con un cuchillo que estaba en la cocina, me golpearon en la cara, los brazos y luego me maniataron las manos con un cinturón. Por suerte a mi esposa no le hicieron nada yo tenía miedo por ella porque a mí ya me habían golpeado".

Revolvieron todos los ambientes en búsqueda de dinero hasta que el hombre les dijo donde estaba. "Fueron a buscar una billetera que yo escondía entre unos viejos discos en la cocina".

Además de la plata, unos 800 euros y 15.000 pesos, lo que más lamentó fue el robo de una guitarra de concierto valuada en $40.000.

Según, el músico "creo que esto fue un hecho aislado no imagino que alguien haya pasado un dato para que nos roben".

En este escenario, los ladrones luego del golpe escaparon en el auto de la pareja que abandonaron en calle España donde se encontró el cuchillo que usaron para amenazar al matrimonio.

Lo cierto es que la casa quedó toda revuelta pero lo que más le preocupa a la pareja es volver a la normalidad, "si es que se puede", aclaró el hombre que confesó "no haber vivido nunca una situación tan traumática".



